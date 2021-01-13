Yalnız kaldım

Transfer açıklamaları sorulan Terim, “Yalnızlık hissediyorum. Sözüm ve kontratım Mayıs’ta bitiyor” diye sitemli konuştu.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:52Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
GalatasarayTeknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda geç de olsa, güç de olsa yolllarına devam etmekten dolayı memnun olduklarını söyledi. Hafta içindeki transferlerle yaptığı açıklamalar sorulan Terim, "Herkes söylüyor, ben söyleyince mi yanlış oldu. Açıkçası yalnızlık hissediyorum. Benim sözüm de, kontratım da Mayıs'ta sona eriyor" dedi. Basın toplantısına "İyi geceler, hatta iyi sabahlar" diye başlayan tecrübeli hoca, maçın penaltılara kalmasının derbi öncesi takımı fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Salı'dan Pazar'a epey zamanımız var. Sabaha karşı döneceğiz ve dinleneceğiz. Perşembe hazırlıklara başlayacağız" dedi.