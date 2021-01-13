Sancılı tur

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray penaltılarda çeyrek finale kaldı. İlk yarıda Cimbom, Emre Akbaba ile iki fırsat harcarken, ev sahibi Kubilay ve Fofana ile geldi ama kaleciyi geçemedi. İkinci devrede düşük tempo devam etti. Ağır zeminde oynanan maçta pozisyona girmekte güçlük çeken iki takım fileleri sarsamayınca karşılaşma uzatmalara gitti. 102'de eski Galatasaraylı Umut Bulut'un yerden şutu kaleci Fatih'in hatasında ağlarla buluştu: 1-0.

FATİH'TEN 2 KURTARIŞ

Uzatmalarda Galatasaray rakip kaleye daha çok yüklendi. 109'da Emre Kılınç, 115'te Kerem gole yaklaştı fakat olmadı. 120+1'de duran top kazanan Galatasaray'da Luyindama kafayla topu ağlara yolladı ve maçı penaltılara taşıdı. Galatasaray'da Taylan, Ömer, Oğulcan, Diagne, Marcao, Etebo, Emre Kılınç topu filelere yollarken Kerem kaçırdı. Malatya'da ise Ahmed, Lukoki, Chebake Youssouf, Wallace ve Murat golü attı. Mustafa ile Topalli, kaleci Fatih'e takıldı. Aslan adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

ÖNCE YAKTI SONRA KURTARDI

Okan Kocuk yerine kupadaki maçta görev yapan Fatih Öztürk yine kötü bir gol yedi. Umut Bulut'un uzaklardan 'tıngır mıngır' gelen şutunu içeri alan 34 yaşındaki file bekçisi bu sezon 12. maçında 9. golünü yedi. 120+1'de Luyindama'nın golüne çok sevinen Fatih, seri penaltı atışlarında iki kurtarış yaparak turu getirdi.

ADEM OYUN KURDU

Yeni Malatya'da ileri uçta görmeye alıştığımız Adem Büyük, dün savunmanın önündeydi! Defanstan aldığı topları uzun ve kısa paslarla arkadaşlarına servis eden 33 yaşındaki futbolcu performansıyla eski takımının taraftarlarının da takdirini kazandı.

ASLAN'DA ALTI FARKLI İSİM ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar, ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasından farklı olarak altı futbolcuyla sahaya çıktı. Kalede Okan Kocuk yerine Fatih Öztürk görev yaptı. Stoperde Ryan Donk yerine Luyindama, beklerde Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir yerine ise Martin Linnes ile Marcelo Saracchi formayı kaptı. İstanbul'da kalan Arda Turan ile kulübeye çekilen Oğulcan yerine Ryan Babel ile Emre Kılınç forma giydi.