Haberler Galatasaray 2 ay sonra 11’de

2 ay sonra 11’de

'da koronavirüse yakalandıktan sonra çok uzun bir süre sahalardan uzak kalan , 2 ay sonra 11'e girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:47 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
2 ay sonra 11’de
'da koronavirüse yakalandıktan sonra çok uzun bir süre sahalardan uzak kalan , 2 ay sonra 11'e girdi. 8 Kasım 2020'deki maçına ilk 11'de başlayan , 5 Ocak'taki ve 9 Ocak'taki G.Birliği maçlarına sonradan girmişti. Hollandalı dün vasattı ve 68'de çıktı.
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