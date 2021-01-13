2 ay sonra 11’de

Aslan'da koronavirüse yakalandıktan sonra çok uzun bir süre sahalardan uzak kalan Ryan Babel, 2 ay sonra 11'e girdi.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:47Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Aslan'da koronavirüse yakalandıktan sonra çok uzun bir süre sahalardan uzak kalan Ryan Babel, 2 ay sonra 11'e girdi. 8 Kasım 2020'deki Sivas maçına ilk 11'de başlayan Babel, 5 Ocak'taki Konya ve 9 Ocak'taki G.Birliği maçlarına sonradan girmişti. Hollandalı dün vasattı ve 68'de çıktı.