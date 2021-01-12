Son dakika transfer haberi: Ali Akman'a dev talip! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

TFF 1. Lig'de Bursaspor, genç yıldızlarıyla ligin en çok konuşulan takımlarından biri haline geldi.

Yeşil-beyazlı takımda Ali Akman, Batuhan Kör ve Burak Kapacak, bu sezon en çok konuşulan isimler oldu.

Özellikle ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Ali Akman, bu sezon 1. Lig'de çıktığı 16 maçta sergilediği 9 gol ve 4 asistlik performansla takımını sırtladı.

18 yaşındaki golcüye başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok kulüp talip olurken, Premier Lig'den de takipte olduğu belirtildi.

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Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig takımları Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21 takımının golcüsü Ali Akman'ı takip eden takımlar arasında yer alıyor .

Bursaspor'da forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa takımlarının dikkatini çekti.