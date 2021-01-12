Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Ali Akman'a dev talip! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Son dakika transfer haberi: 'a dev talip! ve derken...

Son dakika transfer haberi: . Lig'de forması giyen ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... ve 'ın da transfer listesinde olan genç yıldızın 2 devinin gündeminde olduğu belirtildi. İşte o kulüpler... | Fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 12:11 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 12:12
Son dakika transfer haberi: Ali Akman'a dev talip! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

. Lig'de , genç yıldızlarıyla ligin en çok konuşulan takımlarından biri haline geldi.

Son dakika transfer haberi: Ali Akman'a dev talip! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Yeşil-beyazlı takımda , Batuhan Kör ve Burak Kapacak, bu sezon en çok konuşulan isimler oldu.

Son dakika transfer haberi: Ali Akman'a dev talip! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Özellikle ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan , bu sezon 1. Lig'de çıktığı 16 maçta sergilediği 9 gol ve 4 asistlik performansla takımını sırtladı.

Son dakika transfer haberi: Ali Akman'a dev talip! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

18 yaşındaki golcüye başta ve olmak üzere birçok kulüp talip olurken, Premier Lig'den de takipte olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Ali Akman'a dev talip! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

İNGİLİZ DEVLERİNİN RADARINDA

Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig takımları Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21 takımının golcüsü 'ı takip eden takımlar arasında yer alıyor .

Son dakika transfer haberi: Ali Akman'a dev talip! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

'da forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Son dakika transfer haberi: Ali Akman'a dev talip! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Nitekim Red Bull Salzburg ve , Aralık ayında gençle anlaşma yapmaya çalışmıştı.

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