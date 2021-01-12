Önce Tahkim’e sonra FIFA’ya

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray formasıyla başarılı maçlar çıkartan Oğulcan Çağlayan, 6 maçlık cezası onanırsa Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Konu FIFA'ya taşınsa bile tedbir devam edeceği için cezası başlamış olacak. Bu sezon 11 maça çıkan Oğulcan, son 4 maçta 3 gol, 1 asist ile oynayarak yıldızlaşmıştı.
BAŞKAN HASAN KARTAL MEMNUN
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'a ceza verilmesinin, haklılıklarını ortaya çıkardığını söyledi. Kulübün haklarını savunmak için UÇK'ye müracaat ettiklerini aktaran Kartal, "Çaykur Rizespor'un haklılığı başından itibaren açıktı. Altı maç kala sporcu kulübünü bırakıp gidiyorsa, bunun bir bedeli olmalı. Bundan sonra Tahkim'in kararını bekleyeceğiz" dedi.