Haberler Galatasaray Önce Tahkim’e sonra FIFA’ya

Önce ’e sonra ’ya

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan’ı haksız buldu. 24 yaşındaki oyuncuya 6 maç men cezası kesilirken eski kulübüne de 1.2 milyon euro ödemesine karar verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:41 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Önce Tahkim’e sonra FIFA’ya
Bu durum 'ı harekete geçirirken geçmişte 'nun 'e, 'ın 'e, 'ya transferlerini örnek gösteren sarıkırmızılılar Kurulu'na itiraz dilekçesini sundu. Tahkim'den olumsuz sonuç çıkarsa Galatasaray, 'nın yolunu tutacak.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray formasıyla başarılı maçlar çıkartan Oğulcan Çağlayan, 6 maçlık cezası onanırsa derbisinde forma giyemeyecek. Konu FIFA'ya taşınsa bile tedbir devam edeceği için cezası başlamış olacak. Bu sezon 11 maça çıkan Oğulcan, son 4 maçta 3 gol, 1 asist ile oynayarak yıldızlaşmıştı.

BAŞKAN HASAN KARTAL MEMNUN

Başkanı , Oğulcan Çağlayan'a ceza verilmesinin, haklılıklarını ortaya çıkardığını söyledi. Kulübün haklarını savunmak için UÇK'ye müracaat ettiklerini aktaran Kartal, "Çaykur Rizespor'un haklılığı başından itibaren açıktı. Altı maç kala sporcu kulübünü bırakıp gidiyorsa, bunun bir bedeli olmalı. Bundan sonra Tahkim'in kararını bekleyeceğiz" dedi.
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