Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:38Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'a çok sert cevap verdi. GS TV'ye konuşan Cengiz şu ifadeleri kullandı: Sayın Ali Koç, bizi ayartan kulüp gibi gösteriyor. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir. Rizespor oyuncuya söylemeden sözleşmeyi uzatıyor. Bunun üzerine futbolcu, bitime 6 maç kala federasyona gidiyor ve 'Bunlar bunu yapıyorsa, ben de tek taraflı feshediyorum' diyor. Sonra bize geliyor. Biz ayartan kulüp değiliz. İster yerli, ister yabancı bütün oyuncular Galatasaray'a gelmek ister, bunu kabul edeceksiniz, bu bir gerçek, bundan rahatsız olmayın. UÇK disiplin cezası vermiş. Böyle bir şey olamaz! UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok. Futbolcunun iyi niyeti göz ardı edilmiştir. Tahkim'e başvuracağız, bizim ve oyuncunun hoşnut olmadığı bir karar çıkarsa adli olarak başka yerlere başvuracağız, sonuna kadar savaşacağız. Ali Koç, sen haddini bileceksin. Yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin ne de yetkin var."