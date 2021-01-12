Haberler Galatasaray Galatasaray tur için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

tur için sahada! İşte 'in maçı 11'i

'de 'ni farklı mağlup eden , gözünü 'nda çevirdi. Sarı-kırmızılılar çeyrek final için bu akşam ile karşılaşacak. Kazananın adını son 8'e yazdıracağı karşılaşma öncesi iki teknik adam da 11'lerini belirledi. İşte maç öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 00:19 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Galatasaray tur için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Ligde 'ni mağlup ederek zirve takibini sürdüren 'da gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip bugün saat 20.45'te 'a konuk olacak. Maç ATV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray tur için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray tur için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

5. TURDAN DAHİL OLDU

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan , kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu.

Galatasaray tur için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takım, Darıca 'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi. Yeni Malatya ise 3. turda Artvin Hopa, 4. turda Etimesgut Belediye ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek yoluna devam etti.

Galatasaray tur için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

KADRO DEĞİŞİYOR

'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, maçının kadrosunda yer alamayacak. Sakatlıkları süren Falcao, Feghouli, tedavi olan Omar, kadroya alınmayan Arda ve Donk maçta görev yapamayacak. , as yedek karışımı bir kadro sahaya sürecek.

Galatasaray tur için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Galatasaray tur için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

YENİ MALATYASPOR

ERTAÇ ÖZBIR, CHEBAKE, WALLACE, SEMIH, BÜLENT, ACQUAH, YOUSSOUF, FOFANA, OLCAY ŞAHAN, ADEM BÜYÜK, TETTEH

Galatasaray tur için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

GALATASARAY

FATIH, ŞENER, LUYINDAMA, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, E. KILINÇ, ÖMER, KEREM, E. AKBABA, DIAGNE

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