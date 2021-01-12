Galatasaray tur için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Ligde Gençlerbirliği'ni mağlup ederek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip bugün saat 20.45'te Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Maç ATV'den canlı yayınlanacak.





Bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.





5. TURDAN DAHİL OLDU



Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu.





Sarı-kırmızılı takım, Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi. Yeni Malatya ise 3. turda Artvin Hopa, 4. turda Etimesgut Belediye ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek yoluna devam etti.





KADRO DEĞİŞİYOR



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sakatlıkları süren Falcao, Feghouli, tedavi olan Omar, kadroya alınmayan Arda ve Donk maçta görev yapamayacak. Fatih Terim, as yedek karışımı bir kadro sahaya sürecek.





MUHTEMEL 11'LER İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

YENİ MALATYASPOR ERTAÇ ÖZBIR, CHEBAKE, WALLACE, SEMIH, BÜLENT, ACQUAH, YOUSSOUF, FOFANA, OLCAY ŞAHAN, ADEM BÜYÜK, TETTEH



