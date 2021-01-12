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'den Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı öncesi Türkiye Kupası açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü , 'nda Yeni Malatyaspor ile oynanan mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün hocası konuşmasında Türkiye Kupası'na verdikleri önemden bahsetti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 20:55 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 21:12
Fatih Terim'den Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı öncesi Türkiye Kupası açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü , Yeni Malatyaspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Terim'in konuşması şu şekilde oldu;

"Kupaya önem veriyoruz. Kupa Galatasaray'ın enlerinden biri, en çok kazanan biziz. Bu unvanımıza inşallah yenisini katarız. Herhangi bir rotasyon düşünmedim onun için. Oyun gidişatında nasıl müdahale edeceğimizi göreceğiz.



Malatyaspor'da Hamza benim hem futbolcuyken talebem, her yardımcım, beraber çalıştığım meslektaşım. Umut, Semih ve Adem de Galatasaray'a hakkıyla hizmet etmiş, kendilerine helal olsun dedirtmiş 3 tane Aslan gibi çocuk. Profesyonelce oynayacaklar."

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