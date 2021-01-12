Fatih Terim'den Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı öncesi Türkiye Kupası açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Terim'in konuşması şu şekilde oldu;



"Kupaya önem veriyoruz. Kupa Galatasaray'ın enlerinden biri, en çok kazanan biziz. Bu unvanımıza inşallah yenisini katarız. Herhangi bir rotasyon düşünmedim onun için. Oyun gidişatında nasıl müdahale edeceğimizi göreceğiz.





Malatyaspor'da Hamza benim hem futbolcuyken talebem, her yardımcım, beraber çalıştığım meslektaşım. Umut, Semih ve Adem de Galatasaray'a hakkıyla hizmet etmiş, kendilerine helal olsun dedirtmiş 3 tane Aslan gibi çocuk. Profesyonelce oynayacaklar."