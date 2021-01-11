Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'un gözü Youssouf’ta! Kıran kırana pazarlık

Son dakika transfer haberi: Cimbom'un gözü Youssouf’ta! Kıran kırana pazarlık

Ara transfer çalışmalarını sürdüren , 'un gelecek vadeden orta saha oyuncusu 'yi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar geleceğe yatırım olarak gördüğü 22 yaşındaki futbolcuya karşılık 2 milyon euro isteyen Yeni Malatyaspor’u ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 00:33 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 01:14
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'un gözü Youssouf’ta! Kıran kırana pazarlık

Ara transfere ile başlayacak 'da sıradaki takviye orta sahaya olacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'un gözü Youssouf’ta! Kıran kırana pazarlık

Sarı-kırmızılı kulüp, gibi genç olan 1998 doğumlu 'nin transferinde son aşamaya geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'un gözü Youssouf’ta! Kıran kırana pazarlık

Sabah'ın haberine göre; geçen hafta 'un kapısını çalan sarı-kırmızılı kulüp, "3 milyon euro istiyoruz" cevabına rağmen pazarlıklara devam etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'un gözü Youssouf’ta! Kıran kırana pazarlık

'dan ve 'dan 'den teklifler alan 'nin tercihi oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'un gözü Youssouf’ta! Kıran kırana pazarlık

Burundili ön libero rest çekince cephesi talep ettiği bonservisi 2 milyon euro'ya düşürdü. Şu an 1 milyon Euro bütçesi olan , takas ve sonraki satıştan pay maddeleri ile sarı-siyahlıları ikna etmeye çok yaklaştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'un gözü Youssouf’ta! Kıran kırana pazarlık

4 SENE ÖNCE YOLU FLORYA'DAN GEÇTİ
'da aylık maaşı 2 bin 500 TL olan 22 yaşındaki 4 sene önce 'da denenmişti. , Youssouf'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.

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