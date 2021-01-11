Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'un gözü Youssouf’ta! Kıran kırana pazarlık

Ara transfere Onyekuru ile başlayacak Galatasaray'da sıradaki takviye orta sahaya olacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru gibi genç olan 1998 doğumlu Youssouf Ndayishimiye'nin transferinde son aşamaya geldi.

Sabah'ın haberine göre; geçen hafta Yeni Malatyaspor'un kapısını çalan sarı-kırmızılı kulüp, "3 milyon euro istiyoruz" cevabına rağmen pazarlıklara devam etti.

Burundili ön libero rest çekince Yeni Malatya cephesi talep ettiği bonservisi 2 milyon euro'ya düşürdü. Şu an 1 milyon Euro bütçesi olan Galatasaray, takas ve sonraki satıştan pay maddeleri ile sarı-siyahlıları ikna etmeye çok yaklaştı.