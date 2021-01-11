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Galatasaray Başkanı 'den 'a olay sözler! "Sen haddini bileceksin"

Başkanı 'un Erzurumspor maçının sonrasında basına yaptığı açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı , GSTV'ye konuştu. Cengiz, konuşmasında, "Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var." İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:48 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 20:07
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay sözler! "Sen haddini bileceksin"

"7 Ocak günü yazı bize geldi. Sayın , bizi ayartan kulüp gibi gösteriyor, 'Bu kulüp bunu hep yapıyor, devamlı yapıyor, gerekli ceza verilsin, gözüm üzerinizde ey Tahkim' diyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay sözler! "Sen haddini bileceksin"

Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay sözler! "Sen haddini bileceksin"

Rizespor oyuncuya söylemeden sözleşmeyi uzatıyor, çok cuzi bir bedelle uzatıyor. Bunun üzerine futbolcu, bitime 6 maç kala federasyona gidiyor ve 'Bunlar bunu yapıyorsa, ben de tek taraflı feshediyorum' diyor. Sonra bize geliyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay sözler! "Sen haddini bileceksin"

Biz ayartan kulüp değiliz, Galatasaray herkesin bildiği gibi Türkiye'de futbolun kıblesidir. İster yerli, ister yabancı bütün oyuncular Galatasaray'a gelmek ister, bunu kabul edeceksiniz, bu bir gerçek, bundan rahatsız olmayın.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay sözler! "Sen haddini bileceksin"

UÇK disiplin cezası vermiş, 6 maç. Böyle bir şey olamaz! UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok. Hukukta asıl olan önce usul incelemesidir. Futbolcunun iyi niyeti göz ardı edilmiştir. Çıkan 1 milyon 200 bin euro muazzam bir rakam, bunu ne insan vicdanı, ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul etmez. Tahkim'e başvuracağız, bizim ve oyuncunun hoşnut olmadığı bir karar çıkarsa adli olarak başka yerlere başvuracağız, sonuna kadar savaşacağız.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay sözler! "Sen haddini bileceksin"

"ALİ KOÇ HADDİNİ BİLECEKSİN!"
, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahkim altına alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay sözler! "Sen haddini bileceksin"

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Sarı lacivertli kulübün başkanı , basına yaptığı konuşmada, "UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay sözler! "Sen haddini bileceksin"

Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz, yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye haftaya mı bırakacaksınız... Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir." demişti.

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