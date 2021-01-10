Geçen sezon devam ederken Çaykur Rizespor +1 yıllık opsiyonu kullanarak Oğulcan Çağlayan 'ın sözleşmesini uzatmıştı. Galatasaray 'a gitmek isteyen Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve lig devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Sabah'ın haberine göre; Rizespor cephesinin mahkemeyi kazandığı ve kararın bu hafta içinde açıklanacağı ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin Oğulcan için 2016 yılında Kayseri Erciyes'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedelini geri alma hakkı kazandığı ve Oğulcan'a da birkaç maç ceza çıkacağı öğrenildi.