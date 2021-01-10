Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Son dakika: 'da şoku! 6 maç ceza...

Son dakika haberi: 'ın bu sezon ile birlikte parlayan yıldızlarından olan , golleri ve performansıyla ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak genç oyuncu için sarı-kırmızılılara mahkemeden kötü haber geldi. Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık ceza ile karşı karşıya olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 18:38
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Geçen sezon devam ederken +1 yıllık opsiyonu kullanarak 'ın sözleşmesini uzatmıştı. 'a gitmek isteyen Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve lig devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Avukatına vekaletname veren ve 'un uzatttığı sözleşmenin hükümsüzlüğüyle ilgili dava açan 24 yaşındaki hücum oyuncusunu haklı bulmuştu.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Temmuz ayında serbest kalıp 'a imza atan mahkemeye vermişti.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Sabah'ın haberine göre; cephesinin mahkemeyi kazandığı ve kararın bu hafta içinde açıklanacağı ortaya çıktı. ekibinin Oğulcan için 2016 yılında 'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedelini geri alma hakkı kazandığı ve Oğulcan'a da birkaç maç ceza çıkacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

ve Oğulcan'ın kararın aleyhinde açıklanması halinde konuyu mahkemeye taşıması bekleniyor.

SON DAKİKA