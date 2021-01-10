Haberler Galatasaray Onyekuru yeniden Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

yeniden 'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer haberleri | 'de iki hafta sonra kazanan , gözünü transfere çevirdi. Sarı-kırmızılıların listesinin başında Henry bulunuyordu. Aslan eski yıldızının transferinde her konuda anlaşma sağladı. İşte üçüncü Onyekuru transferinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:55 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Onyekuru yeniden Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Henry yuvasına döndü. 'nun hocası 'ın 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili olarak Teknik Direktörü de 'Takımda görmek isterim' açıklaması yapmıştı.

Onyekuru yeniden Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezon sonunda istemeyerek de olsa 'dan erken ayrılmak zorunda kalan Nijeryalı futbolcu ve Monoca ile yeniden anlaşma sağlandı.

Onyekuru yeniden Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

BİR GÜN İÇİNDE GELECEK

Dün de sürpriz bir gelişme yaşandı ve Henry , 'nın tarifeli seferiyle sabah saatlerinde 'nın başkenti 'tan 'a geldi, daha sonra da aktarmalı olarak 'nın şehrine uçtu.

Onyekuru yeniden Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Ailesini, 'da bırakan yıldız futbolcunun beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti.

Onyekuru yeniden Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

'nun ile küçük detayları halletmek için 'ya gittiği ve bir iki gün içinde onun da yeniden 'a geleceği ifade edildi.

Onyekuru yeniden Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

SATIN ALMA BEDELİ 4 MİLYON EURO

Henry için 'ya 750 bin euro kiralama bedeli, kendisine ise geçen sezon olduğu gibi 650 bin euro maaş ödeyecek.

Onyekuru yeniden Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Yarım sezonluğuna gelecek olan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 1 yıl da opsiyon konulması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon euro olacak.

Onyekuru yeniden Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

17 GOL, 8 ASİSTİ VAR

56 maçta formasını giyen başarılı futbolcu, 17 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Özellikle önceki sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

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