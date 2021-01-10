Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Fatih Terim'e transfer cevabı! İrfan Can...

'tan 'e transfer cevabı! ...

'in 18. haftasında Medipol deplasmanda 'nün konuğu oldu. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan turuncu-lacivertliler önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü , 'ın deneyimli çalıştırıcı 'in ile ilgili söylemlerine cevap verdi. Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 19:09 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 19:10
Okan Buruk'tan Fatih Terim'e transfer cevabı! İrfan Can...

, karşısında Edin ve Demba Ba'nın golleriyle 3 puana uzandı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrılarak moral buldu.

Okan Buruk'tan Fatih Terim'e transfer cevabı! İrfan Can...

Karşılaşmanın ardından Teknik Direktörü önemli açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren 47 yaşındaki çalıştırıcı, Teknik Direktörü 'e transfer cevabı verdi.

Okan Buruk'tan Fatih Terim'e transfer cevabı! İrfan Can...

Terim, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, bonservisi 'de bulunan Edin ve 'nin transferini istediğini ifade etmişti ve bu sözler büyük yankı uyandırmıştı.

İşte Buruk'un maç sonu açıklamaları...

Okan Buruk'tan Fatih Terim'e transfer cevabı! İrfan Can...

Okan Buruk: Bölüm bölüm iyi işler yaptık. Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. İlk yarının büyük bölümünde daha iyi işler yaptık. Maçın şu zorluğu vardı, zor bir deplasman, çok koşan, çok mücadele eden, kendi oyununu rakiplerine oynatmaya çalışan bir takım. Takımın üzerinde kazanalım psikolojisi de var.

Okan Buruk'tan Fatih Terim'e transfer cevabı! İrfan Can...

Geçen hafta da böyleydi, bunu bazen kıramıyoruz. Dediğim gibi çok pozisyon vermedik ama daha iyi işler yapabilirdik. Ankaragücü takımını da kutluyorum. Özellikle iç sahada iyiler. Deplasmanda kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Okan Buruk'tan Fatih Terim'e transfer cevabı! İrfan Can...

"FATİH HOCA'YI DA ANLIYORUM..."
'in ''yi istiyorum' açıklamalarına da değinen Buruk, "Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. 'ın ve belki birçok takımın talebi var" diye konuştu.

SON DAKİKA