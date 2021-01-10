Okan Buruk'tan Fatih Terim'e transfer cevabı! İrfan Can...

Başakşehir, MKE Ankaragücü karşısında Edin Visca ve Demba Ba'nın golleriyle 3 puana uzandı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrılarak moral buldu.
Başakşehir, MKE Ankaragücü karşısında Edin Visca ve Demba Ba'nın golleriyle 3 puana uzandı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrılarak moral buldu.
Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren 47 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e transfer cevabı verdi.
Terim, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, bonservisi Başakşehir'de bulunan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin transferini istediğini ifade etmişti ve bu sözler büyük yankı uyandırmıştı.
İşte Buruk'un maç sonu açıklamaları...
Okan Buruk: Bölüm bölüm iyi işler yaptık. Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. İlk yarının büyük bölümünde daha iyi işler yaptık. Maçın şu zorluğu vardı, zor bir deplasman, çok koşan, çok mücadele eden, kendi oyununu rakiplerine oynatmaya çalışan bir takım. Takımın üzerinde kazanalım psikolojisi de var.
Geçen hafta da böyleydi, bunu bazen kıramıyoruz. Dediğim gibi çok pozisyon vermedik ama daha iyi işler yapabilirdik. Ankaragücü takımını da kutluyorum. Özellikle iç sahada iyiler. Deplasmanda kazandığımız için mutluyuz" dedi.
"FATİH HOCA'YI DA ANLIYORUM..."
Fatih Terim'in 'İrfan Can Kahveci'yi istiyorum' açıklamalarına da değinen Buruk, "Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var" diye konuştu.