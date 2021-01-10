Haberler Galatasaray İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Kahveci için formül bulundu! transferi böyle bitirecek

Devre arasında yapacağı transferlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'da gündem Kahveci... 'in 10 milyon Euro'luk bonservis talebini yoğun pazarlıklar sonucunda 8 milyon Euro'ya kadar indiren , oyuncu satmadan transferi gerçekleştiremiyor. Bu nedenle çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda İrfan Can için transfer formülü bulundu. Galatasaray transferi böyle bitirecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 14:25
İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

'ın uzun süredir transfer listesinde olan Kahveci için Gençlerbirliği maçının ardından Fatih Terim'den açıklama gelmişti.

İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Tecrübeli teknik adam, "Evet, 'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

MENAJERİ DE KONUŞTU

Bu açıklamanın ardından milli yıldız Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, transferi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

"'ın Kahveci'ye olan ilgisini bu akşam Fatih Terim de açıkladı fakat oyuncu 'in mukaveleli futbolcusu.

İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

, ne zaman ile anlaşır ondan sonra biz devreye gireriz. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki görüşmeler transferde belirleyici olacak." sözlerini kullanmıştı.

İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Fatih Terim'in ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için yeni formüller denenecek.

İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

10 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya inse de transferin gerçekleşmesi için 'ın oyuncu satması gerekiyor.

İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

TAKAS ÖNERİLERİNE SICAK BAKMIYOR

25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon talep eden takas önerilerine de sıcak bakmıyor.

İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

SON ÇARE KİRALAMA FORMÜLÜ

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle 'i ikna etmeye çalışacak.

İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

iki sene önce Luyindama'nın 8 milyon Euro'luk bonservisini bu şekilde Standard Liege'den aldı. (Sabah)

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