İrfan Can Kahveci için formül bulundu! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde olan İrfan Can Kahveci için Gençlerbirliği maçının ardından Fatih Terim'den açıklama gelmişti.

Tecrübeli teknik adam, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİ DE KONUŞTU Bu açıklamanın ardından milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, İrfan Can Kahveci transferi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'ye olan ilgisini bu akşam Fatih Terim de açıkladı fakat oyuncu Başakşehir'in mukaveleli futbolcusu.

Galatasaray, ne zaman Başakşehir ile anlaşır ondan sonra biz devreye gireriz. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki görüşmeler transferde belirleyici olacak." sözlerini kullanmıştı.

Fatih Terim'in ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için yeni formüller denenecek.

Başakşehir 10 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya inse de transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın oyuncu satması gerekiyor.

TAKAS ÖNERİLERİNE SICAK BAKMIYOR 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon talep eden Başakşehir takas önerilerine de sıcak bakmıyor.

SON ÇARE KİRALAMA FORMÜLÜ FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacak.