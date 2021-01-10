Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü belli oldu!

Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hareketliliği yaşanıyor.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan sarıkırmızılılar, bu transferi bitirmek için sponsor desteği arıyor.

Sıcak para arayaşında bulunan Galatasaray yönetiminin, İrfan Can'ın transferi için önemli bir firma ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Taylan Antalyalı'nın sosyal medya hesabından da "Buluşmaya az kaldı" mesajı paylaştığı yıldız için dün bir sinyal daha geldi.