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'ın formülü belli oldu!

Son dakika transfer haberleri | 'in 18. haftasında sahasında 'ni farklı mağlup eden 'da teknik direktör maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. 'ı istediğini ve futbolcunun da Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiğini açıklayan Terim, topu yönetime attı. Sarı-kırmızılıların İrfan Can formülü de belli oldu. İşte transferi gerçekleştirecek o yöntem...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:36 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 07:06
Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü belli oldu!

Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber 'da hareketliliği yaşanıyor.

Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü belli oldu!

25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan sarıkırmızılılar, bu transferi bitirmek için sponsor desteği arıyor.

Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü belli oldu!

Sıcak para arayaşında bulunan yönetiminin, 'ın transferi için önemli bir firma ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü belli oldu!

Antalyalı'nın sosyal medya hesabından da "Buluşmaya az kaldı" mesajı paylaştığı yıldız için dün bir sinyal daha geldi.

Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü belli oldu!

Oğulcan ve ile çok yakın arkadaş olan 'ın gol sevinci dün taklit edildi. Oğulcan'ın attığı golden sonra iki futbolcu, İrfan'ın taklidi yaparak göz kırptı.

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