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'da krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

'ın 'de ile oynanan karşılaşmada sakatlanan 'nun en az 4 hafta daha takımdan ayrı kalması bekleniyordu. Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana sakatlıklar ile boğuşan yıldız futbolcu ile yollar ayrılacak. Galatasaray yönetimi konuyla ilgili ile görüşme gerçekleştirdi. İşte çıkan sonuç ve görüşme detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 13:32 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 13:33
Galatasaray'da Falcao krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

'ın ile oynadığı karşılaşma sonrası, sarı-kırmızılılarda 'nun sağ üst adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.

Galatasaray'da Falcao krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

Yapılan açıklamada, "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen 'nun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray'da Falcao krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası Kolombiyalı oyuncuya İspanya'ya gitmesi için izin verdiğini açıklamıştı.

Galatasaray'da Falcao krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan ile ilgili yönetimi kararını verdi.

Galatasaray'da Falcao krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

Takımdan gönderilmesi planlanan Kolombiyalı golcü ile sürpriz bir görüşme de gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Falcao krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

"FALCAO CEHENNEMİ YAŞIYOR"

İspanyol AS gazetesi ise ile ilgili gündemine taşıdığı haberde çarpıcı detaylara yer verdi.

Galatasaray'da Falcao krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

', İspanya'da sakatlığına çare arıyor. O bir cehennem yaşıyor ve yaşadığı çileyi bitirmek için izin aldı' denen haberde Kolombiyalı yıldızın 'a gelişinden bu yana sadece 30 maç oynayabildiği vurgulandı.

Galatasaray'da Falcao krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

'ın 'nun yaşadığı sakatlıklar sebebiyle devre arasında tekliflere açık olduğu ancak yaşanan son sakatlığın ardından bu planın da suya düştüğü belirtildi.

Galatasaray'da Falcao krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

'nun şimdiye kadar hiç resmi teklif almadığı, yönetiminin Kolombiyalı yıldızın sözleşmesini feshetmek istediği ancak anlaşmaya varılamadığı vurgulandı.

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