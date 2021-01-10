Galatasaray'da Falcao krizi! Sözleşme feshi ve ayrılık...

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrası, sarı-kırmızılılarda Falcao'nun sağ üst adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.

Yapılan açıklamada, "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao'nun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanılmıştı.

Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası Kolombiyalı oyuncuya İspanya'ya gitmesi için izin verdiğini açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Falcao ile ilgili Galatasaray yönetimi kararını verdi.

Takımdan gönderilmesi planlanan Kolombiyalı golcü ile sürpriz bir görüşme de gerçekleştirildi.

"FALCAO CEHENNEMİ YAŞIYOR" İspanyol AS gazetesi ise Falcao ile ilgili gündemine taşıdığı haberde çarpıcı detaylara yer verdi.

'Falcao, İspanya'da sakatlığına çare arıyor. O bir cehennem yaşıyor ve yaşadığı çileyi bitirmek için izin aldı' denen haberde Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a gelişinden bu yana sadece 30 maç oynayabildiği vurgulandı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI Galatasaray'ın Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar sebebiyle devre arasında tekliflere açık olduğu ancak yaşanan son sakatlığın ardından bu planın da suya düştüğü belirtildi.