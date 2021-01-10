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transfer haberi: 'den sözleri!

Teknik Direktörü 'in 'yi kadrosunda görmek istediğini açıklaması büyük yankı uyandırdı. Yıldız futbolcu, transferle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 00:49
Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci'den Fatih Terim sözleri!

'ın transfer gündemindeki isimlerden olan 'den açıklama geldi. Yıldız futbolcu, transferle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Teknik direktör , maçı sonrası, farklı bir takım kurmayı planladığını ve Kahveci'nin transferini istediğini ifade etmişti.

"FATİH HOCA ÇOK DEĞERLİ BİR HOCAMIZ"
'de " istediğini açıkladı, Galatasaray'a gidecek misin?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih hoca çok değerli bir hocamız" cevabını verdi.

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