Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci'den Fatih Terim sözleri!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden olan İrfan Can Kahveci'den açıklama geldi. Yıldız futbolcu, transferle ilgili gelen soruya cevap verdi.



Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası, farklı bir takım kurmayı planladığını ve İrfan Can Kahveci'nin transferini istediğini ifade etmişti.

"FATİH HOCA ÇOK DEĞERLİ BİR HOCAMIZ"

Beyaz TV'de "Fatih Hoca istediğini açıkladı, Galatasaray'a gidecek misin?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih hoca çok değerli bir hocamız" cevabını verdi.