Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in zirvesine yeniden tutundu. Son iki maçta Antalya ile berabere kalan ve Konyaspor'a da 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, cezası biten Fatih Terim ile çıktığı ilk karşılaşmada gol şov yaptı. Maçın henüz 27. saniyesinde Diagne ile öne geçen Cimbom'da Belhanda ipleri eline aldı. Faslı 30, 40 ve 45. dakikalarda attığı gollerle hem şov yaptı hem de farkı açtı

17 OCAK'TA DERBİ

İkinci yarıda da Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'in golleriyle Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında büyük patlamaya (Big bang) imza attı. Bu sonuçla lider Beşiktaş ile arasındaki farkı bire düşüren sarı-kırmızılı ekip, ikinci sıraya yerleşti. Tarihindeki en farklı galibiyetlerden birisine imza atan ve 17 Ocak'ta Vodafone Park'ta siyah-beyazlı ekibe konuk olacak Cimbom derbi öncesinde rakibine de gözdağı vermiş oldu.

804 GÜN SONRA

Süper Lig'de son olarak 2018'de Galatasaray'ın Malatya ile oynadığı maçı yöneten Halis Özkahya, 804 gün sonra sarı-kırmızılıların maçında düdük çaldı. Malatyaspor maçında Galatasaray camiası tarafından tepki gösterilen Özkahya, Konya maçında da VAR performansı ile eleştiri almıştı

GOMIS'E NAZİRE YAPTI

Gençlerbirliği filelerine üç gol bir gönderen ve taklalarıyla şov yapan Younes Belhanda, Ekim 2013'teki Dinamo Kiev 9-1 Metalurh Donetsk maçından bu yana ilk kez hat-trick yaptı. Faslı yıldızdan önce Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçının ilk yarısında hat-trick yapan son oyuncu Bafetimbi Gomis'ti.

Savaş ÇORLU