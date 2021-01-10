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Big Bang!

Sarı-kırmızılı ekip, Belhanda’nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta Diagne, Oğulcan ve Babel’in golleriyle farka koştu. Lider ’a mesaj gönderdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:10 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Big Bang!

'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray, 'in zirvesine yeniden tutundu. Son iki maçta ile berabere kalan ve 'a da 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, cezası biten ile çıktığı ilk karşılaşmada gol şov yaptı. Maçın henüz 27. saniyesinde Diagne ile öne geçen Cimbom'da Belhanda ipleri eline aldı. Faslı 30, 40 ve 45. dakikalarda attığı gollerle hem şov yaptı hem de farkı açtı

17 OCAK'TA DERBİ
İkinci yarıda da ve 'in golleriyle Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında büyük patlamaya (Big bang) imza attı. Bu sonuçla lider ile arasındaki farkı bire düşüren sarı-kırmızılı ekip, ikinci sıraya yerleşti. Tarihindeki en farklı galibiyetlerden birisine imza atan ve 17 Ocak'ta Vodafone Park'ta siyah-beyazlı ekibe konuk olacak Cimbom derbi öncesinde rakibine de gözdağı vermiş oldu.

804 GÜN SONRA
Süper Lig'de son olarak 2018'de Galatasaray'ın ile oynadığı maçı yöneten , 804 gün sonra sarı-kırmızılıların maçında düdük çaldı. Malatyaspor maçında Galatasaray camiası tarafından tepki gösterilen Özkahya, maçında da VAR performansı ile eleştiri almıştı

GOMIS'E NAZİRE YAPTI
Gençlerbirliği filelerine üç gol bir gönderen ve taklalarıyla şov yapan , Ekim 2013'teki 9-1 Metalurh Donetsk maçından bu yana ilk kez hat-trick yaptı. Faslı yıldızdan önce Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçının ilk yarısında hat-trick yapan son oyuncu 'ti.

Savaş ÇORLU

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