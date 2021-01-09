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Yeniden Trezeguet! ...

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Aslan, transferde gaza bastı. Menajerler Mısırlı oyuncu için kapıyı çaldı. ’nın transferde kolaylık sağlayacağı aktarıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Yeniden Trezeguet! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı takımla ilgili bir başka transfer iddiası da eski göz ağrısı Trezeguet için geldi. 'da forma giyen Mısırlı kanat oyuncusunun menajerler tarafından kulübe önerildiği ileri sürüldü. 'de bekleneni veremeyen 26 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın gelecek her teklifi değerlendirebileceği iletildi.

Menajerlere beklemelerini söyleyip önceliği 'ya veren yönetiminin, burada bir pürüz çıkması halinde Trezeguet'e dümen kıracağı gelen haberler arasında. Aslan'ın daha önce oynarken yoğun çaba harcadığı Trezeguet, 2019-20 sezonu başında 10 milyon euro'ya Aston Villa'ya geçmişti.

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