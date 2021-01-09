Yeniden Trezeguet! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı takımla ilgili bir başka transfer iddiası da eski göz ağrısı Trezeguet için geldi. Aston Villa'da forma giyen Mısırlı kanat oyuncusunun menajerler tarafından kulübe önerildiği ileri sürüldü. İngiltere'de bekleneni veremeyen 26 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın gelecek her teklifi değerlendirebileceği iletildi.

Menajerlere beklemelerini söyleyip önceliği Onyekuru'ya veren Galatasaray yönetiminin, burada bir pürüz çıkması halinde Trezeguet'e dümen kıracağı gelen haberler arasında. Aslan'ın daha önce Kasımpaşa oynarken yoğun çaba harcadığı Trezeguet, 2019-20 sezonu başında 10 milyon euro'ya Aston Villa'ya geçmişti.