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Transfer haberi: 'dan Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif!

, ’nın 22 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif yaptı. Youssouf’un 2017’de altyapısı tarafından beğenilmediği ve geri gönderildiği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 00:29 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 01:56
Transfer haberi: Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif!

transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor… Takvim'in haberine göre Cimbom, Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik Direktör Fatih Terim'in genç oyuncunun transfer edilmesini çok istediği ortaya çıktı.

Transfer haberi: Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif!

DAHA ÖNCE BEĞENMEDİLER!
Ancak 'ın 2017 yılında altyapıda Youssouf'u denemeye aldığı ve beğenmediği ortaya çıktı... Cimbom şimdi genç yıldızı almak için Malatya'dan gelecek yanıtı bekliyor.

Transfer haberi: Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif!

45 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU
Geçtiğımiz yılın başında Malatyaspor'ya 45 bin euro karşılığında transfer olan Youssouf'un kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Burundili ön libero bu sezon 2 gol, 2 asist üretti.

Transfer haberi: Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif!

ASGARİ ÜCRETE OYNUYORDU
Geçen sezon Malatyaspor'da asgari ücrete oynayan Youssouf'un bu sezonki yıllık kazancı 100 bin dolar… Genç yıldız bu sezon Süper Lig'deki performansıyla büyük bir gelişme gösterdi.

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