Transfer haberi: Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif!

Galatasaray transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor… Takvim'in haberine göre Cimbom, Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik Direktör Fatih Terim'in genç oyuncunun transfer edilmesini çok istediği ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE BEĞENMEDİLER!

Ancak Galatasaray'ın 2017 yılında altyapıda Youssouf'u denemeye aldığı ve beğenmediği ortaya çıktı... Cimbom şimdi genç yıldızı almak için Malatya'dan gelecek yanıtı bekliyor.

45 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU

Geçtiğımiz yılın başında Malatyaspor'ya 45 bin euro karşılığında transfer olan Youssouf'un kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Burundili ön libero bu sezon 2 gol, 2 asist üretti.