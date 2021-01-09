Son dakika GS transfer haberi: İrfan can adım adım Galatasaray'a! Kıran kırana pazarlık

Galatasaray'da İrfan Can için başlayan transfer harekatında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan sarı-kırmızılıların, artık Başakşehir'le pazarlık masasına oturdu.
Galatasaray'da İrfan Can için başlayan transfer harekatında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan sarı-kırmızılıların, artık Başakşehir'le pazarlık masasına oturdu.
Gelen haberlere göre, oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı-kırmızılılar, takas önererek masaya iki seçenek sundu.
İlkinde Diagne+Emre Akbaba+Şener Özbayraklı önerisinde bulunan Galatasaray, ikinci teklifini ise Diagne+Luyindama olarak yaptı.
Ancak Başakşehir, Marcao+ 3 milyon euro isteyip topu sarı-kırmızılı yönetime attı. Daha önce Marcao'nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği birkaç gün içinde netlik kazanmış olacak.
TAYLAN'DAN AL HABERİ!
Taylan Antalyalı, İrfan Can transferini neredeyse duyurdu. Taylan, içinde İrfan Can'ın da olduğu ve arkadaşının paylaştığı "Buluşmaya az kaldı" notu olan bir fotoğraf yayınladı. Karede Oğulcan Çağlayan da yer aldı.