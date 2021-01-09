Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberi: İrfan can adım adım Galatasaray'a! Kıran kırana pazarlık

Son dakika transfer haberi: adım adım 'a! Kıran kırana pazarlık

Son dakika () haberi: , 25 yaşındaki orta saha ile anlaştı. ’e takas teklifleri yapıldı. Ancak Başakşehir de kendi takas önerisini sundu. Pazarlıklar kıran kırana sürüyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 22:37 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika GS transfer haberi: İrfan can adım adım Galatasaray'a! Kıran kırana pazarlık

'da için başlayan transfer harekatında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan sarı-kırmızılıların, artık 'le pazarlık masasına oturdu.

Son dakika GS transfer haberi: İrfan can adım adım Galatasaray'a! Kıran kırana pazarlık

Gelen haberlere göre, oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı-kırmızılılar, takas önererek masaya iki seçenek sundu.

Son dakika GS transfer haberi: İrfan can adım adım Galatasaray'a! Kıran kırana pazarlık

İlkinde Diagne+Emre Akbaba+Şener Özbayraklı önerisinde bulunan , ikinci teklifini ise Diagne+Luyindama olarak yaptı.

Son dakika GS transfer haberi: İrfan can adım adım Galatasaray'a! Kıran kırana pazarlık

Ancak , Marcao+ 3 milyon euro isteyip topu sarı-kırmızılı yönetime attı. Daha önce Marcao'nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirleyen 'ın nasıl bir yol izleyeceği birkaç gün içinde netlik kazanmış olacak.

Son dakika GS transfer haberi: İrfan can adım adım Galatasaray'a! Kıran kırana pazarlık

TAYLAN'DAN AL HABERİ!

Taylan Antalyalı, transferini neredeyse duyurdu. Taylan, içinde İrfan Can'ın da olduğu ve arkadaşının paylaştığı "Buluşmaya az kaldı" notu olan bir fotoğraf yayınladı. Karede Oğulcan Çağlayan da yer aldı.

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