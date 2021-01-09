Son dakika GS transfer haberi: İrfan can adım adım Galatasaray'a! Kıran kırana pazarlık

Galatasaray'da İrfan Can için başlayan transfer harekatında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan sarı-kırmızılıların, artık Başakşehir'le pazarlık masasına oturdu.

Gelen haberlere göre, oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı-kırmızılılar, takas önererek masaya iki seçenek sundu.

İlkinde Diagne+Emre Akbaba+Şener Özbayraklı önerisinde bulunan Galatasaray, ikinci teklifini ise Diagne+Luyindama olarak yaptı.

Ancak Başakşehir, Marcao+ 3 milyon euro isteyip topu sarı-kırmızılı yönetime attı. Daha önce Marcao'nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği birkaç gün içinde netlik kazanmış olacak.



