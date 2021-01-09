Haberler Galatasaray Son dakika: Fatih Terim'den flaş transfer itirafı! "İrfan Can Kahveci ve Edin Visca..."

Son dakika: 'den flaş transfer itirafı! " ve Edin ..."

Son dakika transfer haberleri | 'in 18. haftasında sahasında 'ni 6-0 mağlup eden 'da teknik direktör 'in cezası sona ermiş ve kulübede yer almıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, flaş transfer itiraflarında bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 21:23 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 22:04
Son dakika: Fatih Terim'den flaş transfer itirafı! "İrfan Can Kahveci ve Edin Visca..."

'in 18. haftasında sahasında 'ni 6-0 mağlup eden 'da teknik direktör 'in cezası sona ermiş ve kulübede yer almıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, flaş transfer itiraflarında bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

Fatih Terim: Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Evet, 'ı, 'yu, 'i istiyoruz. 'yı da istiyoruz...

Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya alınıyor, ya biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk biraz.

'ın eksikliğini ve 'le kapatacağımızı düşünüyorum. transferi düşünmüyoruz.

, Galatasaray'a gelmek istiyor.

Yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alınmadı. Kolay bir şey değil. Resmi görüşmeler devam edebilir. Daha resmi, daha ciddi bir şeyler yapmalıyız.

çok büyük bir oyuncu. Bize gelen oyuncuların da önemli oyuncular olacağına inanıyorum. 15-20 gün var. Bakalım neler olacak.

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