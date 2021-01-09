Son dakika: Fatih Terim'den flaş transfer itirafı! "İrfan Can Kahveci ve Edin Visca..."

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona ermiş ve kulübede yer almıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, flaş transfer itiraflarında bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

Fatih Terim: Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz. Visca'yı da istiyoruz...

Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya alınıyor, ya biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk biraz.

Omar'ın eksikliğini Linnes ve Şener'le kapatacağımızı düşünüyorum. Sağ bek transferi düşünmüyoruz.

İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gelmek istiyor.

Yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alınmadı. Kolay bir şey değil. Resmi görüşmeler devam edebilir. Daha resmi, daha ciddi bir şeyler yapmalıyız.

Mesut Özil çok büyük bir oyuncu. Bize gelen oyuncuların da önemli oyuncular olacağına inanıyorum. 15-20 gün var. Bakalım neler olacak.