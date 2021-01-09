Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosunda Ozornwafor sürprizi!

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, Gençlerbirliği maçı kadrosunda bir sürpriz yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Valentine Ozornwafor'u Ankara ekibi karşısında kadroya aldı.

Yaklaşık 4 aydır çalışmalarına A Takımla devam eden ve Fatih Terim'in yedek kulübesinde şans verdiği 24 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer edildikten sonra Almeria'ya kiralanmış ve Galatasaray'da hiç forma şansı bulamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımda kulübede yer alan Ozornwafor, bu sezon ilk kez kadroda şans bulmuş oldu.