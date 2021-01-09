Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosunda Ozornwafor sürprizi!

'ın kadrosunda Ozornwafor sürprizi!

Teknik Direktörü , maçı kadrosunda sürpriz bir karar aldı. Deneyimli çalıştırıcı, genç stoper Walentine Ozornwafor'a kulübede yer verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:39
Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosunda Ozornwafor sürprizi!

'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, maçı kadrosunda bir sürpriz yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör , 'u ekibi karşısında kadroya aldı.

Yaklaşık 4 aydır çalışmalarına A Takımla devam eden ve Fatih Terim'in yedek kulübesinde şans verdiği 24 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer edildikten sonra 'ya kiralanmış ve Galatasaray'da hiç forma şansı bulamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımda kulübede yer alan Ozornwafor, bu sezon ilk kez kadroda şans bulmuş oldu.

SON DAKİKA