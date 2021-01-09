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'da 'den açıklaması! "Ümit ederim biz de..."

Teknik Direktörü , karşılaşmasının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmak istediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, 'nin gündemindeki hakkında konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 22:38
Galatasaray'da Fatih Terim'den Mesut Özil açıklaması! "Ümit ederim biz de..."

Teknik Direktörü , transferle ilgili net ifadeler kullanırken istediği oyuncuları açıkladı. Farklı bir takım kurmayı hedeflediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, yönetimden daha ciddi adımlar beklediğini ifade etti. Öte yandan Terim, 'ye transfer olacağı gündeme gelen ile ilgili gelen soruya basın toplantısında cevap verdi.

"Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer edeceği söyleniyor. Galatasaray da böyle önemli bir isim alacak mı?" şeklinde gelen soruya Fatih Terim, "Mesut Özil, önemli bir isim. Önemli bir futbolcu. İsmi de çok büyük. Ümit ederim bize gelen oyuncularımızın da çok büyük işler yapacağına. Önemli isimler olacağına da inanıyorum." cevabını verdi.

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