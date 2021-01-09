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'da krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

Son dakika haberleri... 'de ilk yarının bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, kadorya katılacak yeni isimlerin yanı sıra iç transferde de görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda takımdaki geleceği merak edilen isimlerden olan için de karar çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 12:26
Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

Transfer döneminin resmen başlamasıyla 'da hareketlilik hız kazandı. Sarı-kırmızılı takım hedefteki isimleri belirledi. Buna göre takımdaki 3 yıldızın geleceği belli oldu.

Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

AKBABA İÇİN SICAK GELİŞME
Son haftalarda performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilere hedef olan ile sıcak gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

GALATASARAY'DA KALIYOR
, ile nikah tazeliyor. 2.5 sene önce Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen katkıyı bir türlü sağlayamayan yetenekli futbolcu, Cim-Bom'da kalıyor.

Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

GÖRÜŞMEDE OLUMLU SONUÇ
Konya'daki yenilgi sonrası eleştirilen isimlerin başında gelen 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıktı.

Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

750 NİN EURO'LUK İNDİRİM
Buna göre 1 milyon 750 bin euro alan Emre, yeni kontratında 1 milyon euro karşılığı olan 9 milyon lirayı kabul etti.

Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

3+1 YILLIK İMZA
Sarı-kırmızılı futbolcu, 3+1 senelik yeni sözleşme ile beraber ücretinde büyük bir indirime gitmiş olacak. Sözleşmesinin yenilenmesiyle beraber kafası karışık olan 'nın motivasyonun üst düzeye çıkması bekleniyor.

Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

MUSLERA VE ÖMER'E YENİ KONTRAT
'da sezon sonu sözleşmesi biten Muslera ve Ömer Bayram ile de yeni kontrat yapılacak. Böylece iç transfer görüşmelerinde 'dan sonra Muslera ve Ömer Bayram ile de anlaşma sağlanacak.

Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

KISA SÜREDE BİTECEK
İki futbolcuyla da görüşmelerin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı ve kısa süre içerisinde sonuçlandırılacağı belirtildi.

Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

7 İSMİN KONTRATI BİTİYOR
Sözleşmesi biten diğer futbolcularla ilgili değerlendirmelerin ise sezon sonunda yapılacağı dile getirildi.

Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

Sarı-kırmızılı takımda Belhanda, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Saracchi, Ryan Donk, Emre Taşdemir ve Etebo'nun yıl sonunda sözleşmeleri sona eriyor.

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