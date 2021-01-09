Galatasaray'da Emre Akbaba krizi çözüldü! İşte görüşmenin detayları

Transfer döneminin resmen başlamasıyla Galatasaray'da hareketlilik hız kazandı. Sarı-kırmızılı takım hedefteki isimleri belirledi. Buna göre takımdaki 3 yıldızın geleceği belli oldu.

AKBABA İÇİN SICAK GELİŞME

Son haftalarda performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilere hedef olan Emre Akbaba ile sıcak gelişme yaşandı.

GALATASARAY'DA KALIYOR

Galatasaray, Emre Akbaba ile nikah tazeliyor. 2.5 sene önce Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen katkıyı bir türlü sağlayamayan yetenekli futbolcu, Cim-Bom'da kalıyor.

GÖRÜŞMEDE OLUMLU SONUÇ

Konya'daki yenilgi sonrası eleştirilen isimlerin başında gelen 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıktı.

750 NİN EURO'LUK İNDİRİM

Buna göre 1 milyon 750 bin euro alan Emre, yeni kontratında 1 milyon euro karşılığı olan 9 milyon lirayı kabul etti.

3+1 YILLIK İMZA

Sarı-kırmızılı futbolcu, 3+1 senelik yeni sözleşme ile beraber ücretinde büyük bir indirime gitmiş olacak. Sözleşmesinin yenilenmesiyle beraber kafası karışık olan Emre Akbaba'nın motivasyonun üst düzeye çıkması bekleniyor.

MUSLERA VE ÖMER'E YENİ KONTRAT

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi biten Muslera ve Ömer Bayram ile de yeni kontrat yapılacak. Böylece iç transfer görüşmelerinde Emre Akbaba'dan sonra Muslera ve Ömer Bayram ile de anlaşma sağlanacak.

KISA SÜREDE BİTECEK

İki futbolcuyla da görüşmelerin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı ve kısa süre içerisinde sonuçlandırılacağı belirtildi.

7 İSMİN KONTRATI BİTİYOR

Sözleşmesi biten diğer futbolcularla ilgili değerlendirmelerin ise sezon sonunda yapılacağı dile getirildi.