Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi Fatih Terim'den flaş sözler! "Ben ne zaman Galatasaray’a gelsem..."

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'nin konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.



İşte Fatih Terim'in açıklamaları:



Cezamız anca bitti. Genelde böyle ceza veriyorlar, biliyorsunuz. Herhalde diyorlar ki, Fatih Terim'e de az ceza vermeyelim. Vermişken 3'ler 4'ler 5'ler, 9'lar 7'ler. Genel olarak böyle. Çoğu da hak ettiğim cezanın üstünde bence. Yapacak bir şey yok.

Sahada olmadığım zaman, mutlu değilim. Futbolun tadı kalmadı. Seyircisiz hiç keyfi yok. İmkan yok ama beklenti çok. Ben ne zaman Galatasaray'a gelsem, bir rahatlık olmadı zaten.

Bize olağanüstü işler yapmak düşüyor. Aynı 11'le iki maça çıkamadık. O zaman da şapkadan tavşan çıkarmak düşüyor. Bugün de olağanüstü şeylerden birini inşallah yapacağız.