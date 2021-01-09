Galatasaray Gençlerbirliği maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. 4 maçlık cezası sona eren teknik direktör Fatih Terim ile kart cezaları biten Arda Turan ve Marcao'nun geri döndüğü Cimbom'da tek hedef galibiyet.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI





GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

GALATASARAY: Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Diagne

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd, Johansson, Toure, Arda, Polomat, Soner, Piris, Murat, Sefa, Ayite, Candeias

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ 2 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ARDA TURAN VE MARCAO DÖNDÜ

Sarı kart cezalarını dolduran kaptan Arda Turan ile Marcao, Gençlerbirliği maçıyla formalarına kavuştu. İki yıldız da zorlu mücadeleye ilk 11'de başladı.

2021'DE GALİBİYETİ YOK

Sarı-kırmızılı ekip, 2021 yılında çıktığı 2 müsabakada da puan kaybı yaşadı. Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, 17. haftada ise 5 Ocak'ta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

İÇ SAHADA SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 5 lig maçında mağlup olmadı.

Bu sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 2 gole izin verdi.

HALİS ÖZKAHYA, LİGDE 804 GÜN SONRA GALATASARAY MAÇINDA

Hakem Halis Özkahya, Süper Lig'de 804 gün sonra Galatasaray'ın maçında düdük çalıyor.

Ligde son olarak 28 Ekim 2018'de sarı-kırmızılıların deplasmanda 2-0 kaybettiği Yeni Malatyaspor maçını yöneten Özkahya, Mariano Filho'ya gösterdiği sarı kart nedeniyle Galatasaray tarafından eleştirilmişti. Brezilyalı oyuncu, gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşmüş ve bir sonraki hafta Fenerbahçe ile yapılan derbide forma giyememişti. Özkahya, Yeni Malatyaspor maçından yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor'u konuk ettiği müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yaptı. Bu karşılaşmanın son anlarında hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı tartışmalara neden olmuş, söz konusu penaltı nedeniyle 1-1 sona eren mücadelede Özkahya da Göçek'i VAR'a çağırmadığı için sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekmişti. Galatasaray-Konyaspor müsabakasının ardından Merkez Hakem Kurulu, Göçek ve Özkahya'nın performansları yeterli görülmediği gerekçesiyle dinlendirileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfından yayımlanan bildiri ise uzun süre Türk spor kamuoyunun gündeminde yer almıştı. Yeni Malatyaspor maçının ardından ligde Galatasaray maçına çıkamayan Halis Özkahya, bu süreçte sadece 1 kez Türkiye Kupası'nda sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmasını yönetti. 15 Ocak 2020'deki müsabakada Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.