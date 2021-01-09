Haberler Galatasaray Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi sildi

'den flaş karar! Yıldız ismi sildi

Son dakika transfer haberleri | 'in 18. haftasında sahasında ile karşılaşan 'da, teknik direktör 'in cezası sona erdi ve kulübede yer aldı. Tecrübeli teknik adamın yaptığı kardo tercihi oldukça tartışılırken, sahaya sürmediği yıldız ismi sildiği ve transferine onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:14
Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi sildi

'in 18. haftasının açılış gününde, 2020 yılını lider bitiren ancak yeni yılda çıktığı ilk iki maçta 5 puan kaybeden , ligde 3 haftadır mağlup olmayan ve çıkışa geçen 'ni konuk etti.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi sildi

Maç öncesinde 'in sahaya sürdüğü 11 sosyal medyada tartışma yarattı. Tecrübeli teknik adam karşısında savunma hattında , , , dörtlüsüne yer verdi.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi sildi

Geçtiğimiz hafta 4-3 kaybedilen maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Luyindama, tarafından yedeğe çekildi.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi sildi

Adı özellikle transferi için takasta geçen ve 'in performansından memnun olmadığı Luyindama'nın gözden çıkartıldığı iddia edildi.

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi sildi

'ın büyük bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve zarar etmek istemediği Kongolu stoperin durumunun kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

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