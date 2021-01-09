Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi sildi

Süper Lig'in 18. haftasının açılış gününde, 2020 yılını lider bitiren ancak yeni yılda çıktığı ilk iki maçta 5 puan kaybeden Galatasaray, ligde 3 haftadır mağlup olmayan ve çıkışa geçen Gençlerbirliği'ni konuk etti.