Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi sildi

Süper Lig'in 18. haftasının açılış gününde, 2020 yılını lider bitiren ancak yeni yılda çıktığı ilk iki maçta 5 puan kaybeden Galatasaray, ligde 3 haftadır mağlup olmayan ve çıkışa geçen Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Süper Lig'in 18. haftasının açılış gününde, 2020 yılını lider bitiren ancak yeni yılda çıktığı ilk iki maçta 5 puan kaybeden Galatasaray, ligde 3 haftadır mağlup olmayan ve çıkışa geçen Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Maç öncesinde Fatih Terim'in sahaya sürdüğü 11 sosyal medyada tartışma yarattı. Tecrübeli teknik adam Gençlerbirliği karşısında savunma hattında Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir dörtlüsüne yer verdi.
Geçtiğimiz hafta 4-3 kaybedilen Konyaspor maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Luyindama, Fatih Terim tarafından yedeğe çekildi.
Adı özellikle İrfan Can transferi için takasta geçen ve Fatih Terim'in performansından memnun olmadığı Luyindama'nın gözden çıkartıldığı iddia edildi.
Galataaray'ın büyük bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve zarar etmek istemediği Kongolu stoperin durumunun kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.