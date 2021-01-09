Haberler Galatasaray Bu lüksümüz yok!

Bu lüksümüz yok!

Terim, oyunculara son uyarılarını yaptı; “Maç sonu tabelada kazandığımızı görmek istiyorum. ’ın üst üste puan kaybetme lüksü olamaz” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 22:55 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Bu lüksümüz yok!

Hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan Galatasaray'da teknik direktör , idman öncesi kısa bir toplantıyla son uyarılarını yaptı. Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmadığını söyleyen usta hoca "Lig daha çok uzun" diyerek söze başladı ve şöyle devam etti: Her takım kayıplar yaşayacak. Bunu en az yapan şampiyon olacak. Biz de sınırımızı doldurmaya başladık. Maçın öneminden, gelecek haftaki derbisinden bahsetmeme gerek yok. Kim oynarsa oynasın, sahada ne yaşanırsa yaşansın herkesin elinden geleni yapmasını istiyorum ve maç bitiminde tabelada kazandığımızı görmek istiyorum. Galatasaray'ın üst üste puan kaybetme lüksü olamaz.

KENDİNE HAKİM OL
Fatih Terim, idman sonunda bir isimle ise özel görüşme gerçekleştirdi. İmparator, sarı kart cezası sınırındaki 'ya ekstra uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Terim'in "Sahada kendine hakim ol ve dikkatli hareket et. Hem yarınki (bugün) hem Beşiktaş maçı çok önemli. Kritik virajlarda sana çok ihtiyacım var" dediği bildirildi.

FORMA EMRE VE BABEL'DE
Teknik direktör Fatih Terim, bugünkü mücadelede kadroda rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, 4-3 kaybedilen deplasmanında ve 'yı yedek kulübesine çekecek. Sol bekte 'e ve önünde de 'e şans verecek.

ASLAN,GENÇLER'E HAZIR
, sınavı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleri sonrası top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren sarı- kırmızılı takım, ardından yarı sahada çift kale taktik maç oynadı. Şut denemeleri ile sona erdi; Galatasaray maç için kampa girdi.

SON DAKİKA