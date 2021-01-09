Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından transfer açıklamasında bulundu. Farklı bir takım kurmayı amaçladığını belirten Terim, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi istediğini ifade etti.

Fatih Terim'in bu açıklamasının ardından yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Başakşehir'den flaş bir paylaşım geldi. Kahve fincanlarının olduğu bir görsel paylaşan turuncu-lacivertliler, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır." paylaşımını yaparak Galatasaray'a göndermede bulundu.