Haberler Galatasaray Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can göndermesi!

'den 'a flaş göndermesi!

'den Teknik Direktörü 'in transfer açıklamalarının ardından flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı teknik direktörün 'yi transfer etmek istediklerini duyurmasını ardından turuncu-lacivertliler sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 22:26
Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can göndermesi!

Teknik Direktörü , karşılaşmasının ardından transfer açıklamasında bulundu. Farklı bir takım kurmayı amaçladığını belirten Terim, 'den 'yi istediğini ifade etti.

Fatih Terim'in bu açıklamasının ardından yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Başakşehir'den flaş bir paylaşım geldi. Kahve fincanlarının olduğu bir görsel paylaşan turuncu-lacivertliler, "Kahve fincanlarımız 'da satışa çıkmıştır." paylaşımını yaparak Galatasaray'a göndermede bulundu.

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