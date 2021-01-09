Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da fırtına gibi esen Alexander Sörloth, sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.

Burada bekleneni veremeyen ve Leipzig formasıyla sadece 3 maçta 90 dakika oynayan Norveçli futbolcu için Galatasaray, devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılılar, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Galatasaray Norveçli golcünün bonuslarla birlikte kazandığı 4.5 milyon Euro olan maaş da indirim yapılması halinde yıldız futbolcuyu kadrosunda göemek istediğini Alman ekibine iletti.

TRABZON SÖZLEŞMEYE MADDE KOYDURMUŞTU Alexander Sörloth için Leipzig ile yapılan sözleşmeye ek madde koyduran Trabzonspor, Norveçli futbolcunun Türkiye'ye transferi durumunda öncelikli takımın kendileri olacağına dair madde koydurmuştu.

Ancak Trabzonspor'un Sörloth ile ilgili bir tasarrufu olmadığı için, Galatasaray'ın bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmasında bir engel bulunmuyor.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR Alman basını da son günlerde gündem olan ismi Sörloth ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Haberde Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Sörloth'un yeni durağının Salzburg olacağı yazıldı.

Alman ekibi Leipzig Sörloth'u, yeni Red Bull tarafından finanse edilen Salzburg'a kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.