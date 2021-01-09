Haberler Galatasaray Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

Almanlar duyurdu! Sörloth'tan 'ı yıkan haber

'dan sezon başında ekiplerinden 'e transfer olan , yeni takımında istediği performans düzeyine bir türlü erişememişti. Leipzig'den kiralık olarak gönderilmesi beklenen Sörloth için da devreye girmişti. basını Norveçli golcünün yeni durağını duyurdu. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 12:40
Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

Geçtiğimiz sezon 'da fırtına gibi esen , sezon başında ekiplerinden 'e transfer olmuştu.

Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

Burada bekleneni veremeyen ve formasıyla sadece 3 maçta 90 dakika oynayan Norveçli futbolcu için , devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılılar, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

Norveçli golcünün bonuslarla birlikte kazandığı 4.5 milyon Euro olan maaş da indirim yapılması halinde yıldız futbolcuyu kadrosunda göemek istediğini ekibine iletti.

Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

TRABZON SÖZLEŞMEYE MADDE KOYDURMUŞTU

için ile yapılan sözleşmeye ek madde koyduran , Norveçli futbolcunun Türkiye'ye transferi durumunda öncelikli takımın kendileri olacağına dair madde koydurmuştu.

Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

Ancak 'un Sörloth ile ilgili bir tasarrufu olmadığı için, 'ın bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmasında bir engel bulunmuyor.

Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

basını da son günlerde gündem olan ismi Sörloth ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

Haberde 'ın da transfer listesinde olan Sörloth'un yeni durağının Salzburg olacağı yazıldı.

Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

ekibi Sörloth'u, yeni Red Bull tarafından finanse edilen Salzburg'a kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Almanlar duyurdu! Sörloth'tan Galatasaray'ı yıkan haber

Norveçli santrforun bu sezon formasıyla 16 maça çıktı ve sadece 1 gol attı.

SON DAKİKA