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Son dakika transfer haberi: 'ın Sörloth teklifi doğrulandı! Aslan oluyor

Son dakika transfer haberi... Özellikle gol yollarında yaşadığı sorunu ara transferde kadrosuna yapacağı takviyelerle çözmek isteyen Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Daha önce 'de forması giyen ve performansıyla göz dolduran Sörloth, sarı-kırmızılıların radarına girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 11:38 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 11:42
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Sörloth teklifi doğrulandı! Aslan oluyor

'de 5 Ocak itibarıyla başlayan transfer dönemi sonrası girişimlerini hızlandıran birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Sörloth teklifi doğrulandı! Aslan oluyor

Birçok isimle görüşme halinde olan Aslan için flaş bir isim gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Sörloth teklifi doğrulandı! Aslan oluyor

Yeni Asır'ın haberine göre; , Radamel Falcao'dan gelen kötü haberler sonrası golcü transferi için temaslarını hızlandırırken yönetim geçen sezon 'da görev alan Alexander Sörloth için nabız yokluyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Sörloth teklifi doğrulandı! Aslan oluyor

Almanya'nın Leipzig kulübünde görev alan 25 yaşındaki başarılı oyuncuyu kiralamak için formül arayan sarı-kırmızılılar bu transferi bitirip hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Sörloth teklifi doğrulandı! Aslan oluyor

ESKİ FORMUNDAN ÇOK UZAK
Norveç'ten TV2 kanalı da sarı-kırmızılıların bu hamlesini masaya yatırdı. TV 2 'ın Norveçli oyuncu için kiralama teklifini doğrularken Leipzig'i ikna etmenin kolay olmadığını duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Sörloth teklifi doğrulandı! Aslan oluyor

'da gösterdiği performanstan çok uzak olan futbolcu şu ana dek Leipzig formasıyla 13 lig karşılaşmasında görev alırken bu süreçte fileleri sarsma başarısı gösteremedi.

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