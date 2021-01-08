Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Sörloth teklifi doğrulandı! Aslan oluyor

Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla başlayan transfer dönemi sonrası girişimlerini hızlandıran Galatasaray birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Birçok isimle görüşme halinde olan Aslan için flaş bir isim gündeme geldi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray, Radamel Falcao'dan gelen kötü haberler sonrası golcü transferi için temaslarını hızlandırırken yönetim geçen sezon Trabzonspor'da görev alan Alexander Sörloth için nabız yokluyor.

Almanya'nın Leipzig kulübünde görev alan 25 yaşındaki başarılı oyuncuyu kiralamak için formül arayan sarı-kırmızılılar bu transferi bitirip hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

ESKİ FORMUNDAN ÇOK UZAK

Norveç'ten TV2 kanalı da sarı-kırmızılıların bu hamlesini masaya yatırdı. TV 2 Galatasaray'ın Norveçli oyuncu için kiralama teklifini doğrularken Leipzig'i ikna etmenin kolay olmadığını duyurdu.