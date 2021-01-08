Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Teknik heyetin transfer edilmesini istediği Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi formül arıyor.

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasına göre transfer bilançosunda eksiye düşemeyen sarı-kırmızılı takımın şu an sadece 1 milyon Euro'luk transfer bütçesi bulunuyor. İrfan Can'ı bonservisiyle almak isteyen Galatasaray'ın öncelikle futbolcu satışı gerçekleştirmesi amaçlıyor.

CİMBOM ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Bu nedenle de İngiliz takımlarının takibindeki Luyindama'nın satılması planlanıyor. Menajerlere yetki verilirken 3 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma ücretiyle transfer olan Luyindama için gelen teklifler değerlendirilecek.

Kongolu oyuncunun ara transfer döneminde satılması halinde ise Başakşehir ile pazarlık masasına oturulacak. Başakşehir cephesi 'Bize gelen herhangi bir teklif yok' derken, Galatasaray cephesi ise önce satış yaparak eli güçlü bir şekilde pazarlığa oturmayı planlıyor.

TAKAS YATTI

Galatasaray ile Başakşehir arasında yapılan ilk görüşmelerde İran Can- Diagne takasının da gündeme geldiği öğrenildi.

Ancak Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Diagne'nin üstüne 5 milyon euro istemesi sarı-kırmızılıların geri adım atmasına neden oldu.

LİMİTİ AŞMAYACAK

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'yi 1.6 milyon euro ödeyerek Gençlerbirliği'nden transfer etmişti. Galatasaray'ın çok istemesine karşın başarılı futbolcu için 5 milyon euro'nun üzerine çıkmayı düşünmediği gelen haberler arasında.

GÖNÜLLÜ ASLAN

Başakşehir'le fiyat konusunda anlaşmak zor görünse de İrfan Can'ın Galatasaray forması giymek istemesi sarı-kırmızılıları umutlandırıyor.