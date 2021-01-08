Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

Son dakika transfer haberi: 'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın planı

Son dakika transfer haberi: 'da teknik direktör ’in onay vermesinin ardından 'le 'nin transferi konusunda görüşmeler başladı. 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı planlayan ancak eksiye düşmemek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcusunun satışı için için menajerlere yetki verdiği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:16 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

Ara transfer dönemi yaklaşırken 'da yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Teknik heyetin transfer edilmesini istediği 'in yıldız oyuncusu için Başkan ve yönetimi formül arıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

ile yaptığı anlaşmasına göre transfer bilançosunda eksiye düşemeyen sarı-kırmızılı takımın şu an sadece 1 milyon Euro'luk transfer bütçesi bulunuyor. 'ı bonservisiyle almak isteyen 'ın öncelikle futbolcu satışı gerçekleştirmesi amaçlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

CİMBOM ELİNİ GÜÇLENDİRECEK
Bu nedenle de takımlarının takibindeki Luyindama'nın satılması planlanıyor. Menajerlere yetki verilirken 3 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma ücretiyle transfer olan Luyindama için gelen teklifler değerlendirilecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

Kongolu oyuncunun ara transfer döneminde satılması halinde ise ile pazarlık masasına oturulacak. Başakşehir cephesi 'Bize gelen herhangi bir teklif yok' derken, cephesi ise önce satış yaparak eli güçlü bir şekilde pazarlığa oturmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

TAKAS YATTI
ile arasında yapılan ilk görüşmelerde - takasının da gündeme geldiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

Ancak Başkan 'ın 'nin üstüne 5 milyon euro istemesi sarı-kırmızılıların geri adım atmasına neden oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

LİMİTİ AŞMAYACAK
, 'yi 1.6 milyon euro ödeyerek 'nden transfer etmişti. 'ın çok istemesine karşın başarılı futbolcu için 5 milyon euro'nun üzerine çıkmayı düşünmediği gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

GÖNÜLLÜ ASLAN
'le fiyat konusunda anlaşmak zor görünse de 'ın forması giymek istemesi sarı-kırmızılıları umutlandırıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı

Terim'in planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda , ve 'la yakın arkadaş... İrfan'ın hem bu isimlerle birlikte oynamak istediği hem de forması giyerek bir üst seviyeye çıkmayı hedeflediği belirtiliyor.

Savaş ÇORLU

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