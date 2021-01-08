Galatasaray'a gençlik aşısı! 2 ayrılık 2 transfer

Galatasaray ara transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda genç isimlere yönelecek...

Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan ve iki isimle vedalaşacak olan Aslan, kadrosunu iki genç yıldızla güçlendirecek.

SEKIDIKA VE ETEBO GÜN SAYIYOR

Takvim'in haberine göre yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Etebo ve Jesse Sekidika ile yollarını ayıracak. Etebo'nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Sekidika da Süper Lig'de düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.

İKİ GENÇ YILDIZ CİMBOM'A!

Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki isimlerden ikisi Bodo Glimt'te forma giyiyor. Aslan, Norveçli Patrick Berg ve Nijeryalı Victor Boniface ile temasta…

2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek Berg ön liberoda oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemeleri'nde 3 maçta forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



