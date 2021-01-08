Haberler Galatasaray Galatasaray'a gençlik aşısı! 2 ayrılık 2 transfer

'a gençlik aşısı! 2 ayrılık 2

Ara dönemi çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren 'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Teknik direktör 'in kadroda düşünmediği 2 isimle yolları ayıracak olan , 2 genç yıldızın transferini bitirmek için kolları sıvadı. İşte transfer operasyonunun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:24 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:48
Galatasaray'a gençlik aşısı! 2 ayrılık 2 transfer

ara döneminde teknik direktör 'in raporu doğrultusunda genç isimlere yönelecek...

Galatasaray'a gençlik aşısı! 2 ayrılık 2 transfer

Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan ve iki isimle vedalaşacak olan Aslan, kadrosunu iki genç yıldızla güçlendirecek.

Galatasaray'a gençlik aşısı! 2 ayrılık 2 transfer

SEKIDIKA VE ETEBO GÜN SAYIYOR
Takvim'in haberine göre yabancı kontenjanı dolu olan , Etebo ve Jesse Sekidika ile yollarını ayıracak. Etebo'nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Sekidika da Süper Lig'de düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.

Galatasaray'a gençlik aşısı! 2 ayrılık 2 transfer

İKİ GENÇ YILDIZ CİMBOM'A!
Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerden ikisi Bodo Glimt'te forma giyiyor. Aslan, Norveçli Patrick Berg ve Nijeryalı Victor Boniface ile temasta…

Galatasaray'a gençlik aşısı! 2 ayrılık 2 transfer

2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek Berg ön liberoda oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemeleri'nde 3 maçta forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Galatasaray'a gençlik aşısı! 2 ayrılık 2 transfer

Sözleşmesi 2022 yılının sonunda bitecek 20 yaşındaki Nijeryalı Boniface ise bu sezon 3 Avrupa Ligi maçında 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Boniface'in piyasa değeri 500 bin Euro.

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