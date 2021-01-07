Son dakika: Galatasaray'da Emre Kılınç'ın cezası belli oldu!

Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray - Antalyaspor maçının faturasını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda idareci Mahmut Recevik hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alırken Emre Kılınç rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza aldı.
Konyaspor deplasmanında cezasının 1 maçını çeken 26 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği maçında cezasını tamamlayacak ve kupadaki Yeni Malatyaspor maçında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.