Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Emre Kılınç'ın cezası belli oldu!

Son dakika: 'da 'ın cezası belli oldu!

'ın ile oynadığı maçta kırmızı kart gören 'ın cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 26 yaşındaki futbolcuya 2 maç ceza verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 17:35 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:02
Son dakika: Galatasaray'da Emre Kılınç'ın cezası belli oldu!

Profesyonel Disiplin Kurulu, - maçının faturasını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda idareci hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alırken rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Konyaspor deplasmanında cezasının 1 maçını çeken 26 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği maçında cezasını tamamlayacak ve kupadaki Yeni Malatyaspor maçında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

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