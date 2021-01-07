Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yılın bombası! Vedat Muriqi...

'dan yılın bombası! ...

Son dakika (GS) haberi: 'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan , transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor... , bombası patlatırken ’dan da sürpriz bir girişim geldi. Sarı kırmızılılar, ile buluştu. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:33 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'dan yılın bombası! Vedat Muriqi...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen , transferde gaza bastı.

Galatasaray'dan yılın bombası! Vedat Muriqi...

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan 'da gözler forvet transferine çevrildi.

Galatasaray'dan yılın bombası! Vedat Muriqi...

Sarı kırmızılıların daha önce de girişimlerde bulunduğu ancak kadrosuna dahil edemeği ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'dan yılın bombası! Vedat Muriqi...

İtalyan La Lazio Siamo Noi'den Edoardo Zeno, Hakan Balta'nın Roma'ya geldiğini ve Vedat Muriç ile bir görüşme yaptığını yazdı.

Galatasaray'dan yılın bombası! Vedat Muriqi...

Bu iddia; sportif direktör yardımcısı olarak göreve başlayan Balta'nın 'Muriç transferini yönetecek isim olarak belirlendi' iddialarını da doğruladı.

Galatasaray'dan yılın bombası! Vedat Muriqi...

Zeno'nun iddiasına göre; Muriç, Lazio'da kalmak ve kendini ispatlamak istiyor. Ancak Simone İnzaghi beklentilerin çok uzağında kalan Kosovalı golcünün yerine ikinci devrede daha efektif bir santrfor arıyor. Bu aşamada da oyuncuyu kiralamanın yollarını arıyor.

Galatasaray'dan yılın bombası! Vedat Muriqi...

GOL ATAMADI

, Vedat Muriç'i Çaykur Rize'deyken de istemiş ancak 'nin devreye girmesinin ardından görüşme askıya alınmıştı.

Galatasaray'dan yılın bombası! Vedat Muriqi...

Cimbom şimdi İtalya'da 7 maçta henüz gol atamayan ve mutsuz alan Kosova'lı golcüyü getirmek istiyor.

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