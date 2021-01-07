Galatasaray'dan yılın bombası! Vedat Muriqi...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı.

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Sarı kırmızılıların daha önce de girişimlerde bulunduğu ancak kadrosuna dahil edemeği Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...





İtalyan La Lazio Siamo Noi'den Edoardo Zeno, Hakan Balta'nın Roma'ya geldiğini ve Vedat Muriç ile bir görüşme yaptığını yazdı.

Bu iddia; sportif direktör yardımcısı olarak göreve başlayan Balta'nın 'Muriç transferini yönetecek isim olarak belirlendi' iddialarını da doğruladı.

Zeno'nun iddiasına göre; Muriç, Lazio'da kalmak ve kendini ispatlamak istiyor. Ancak Simone İnzaghi beklentilerin çok uzağında kalan Kosovalı golcünün yerine ikinci devrede daha efektif bir santrfor arıyor. Bu aşamada da Galatasaray oyuncuyu kiralamanın yollarını arıyor.

GOL ATAMADI



Galatasaray, Vedat Muriç'i Çaykur Rize'deyken de istemiş ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesinin ardından görüşme askıya alınmıştı.