Galatasaray'da Fatih Terim işbaşında! Kötü gidişata el koydu

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 16'ncı maçında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu ve Antalyaspor beraberliğinin ardından bir kez daha puan kaybetti. Arda Turan, Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Marcao, Etebo, Emre Kılınç ve talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui'den yoksun olarak gittiği Konyaspor deplasmanında şok bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, bu sezon 4. mağlubiyetini gördü. Galatasaray aldığı sonucun yanında gösterdiği performansla da eleştiri topladı.



GERİ DÖNÜŞ YAPAMIYOR

Fatih Terim'in öğrencileri bu sezon oynadıkları 16 maçlık periyotta galibiyet serisi oluşturmakta zorlandı. Sarı- kırmızılı ekip en fazla 3 defa üst üste kazanmayı başardı. Onu da bu sezon sadece bir kez gerçekleştirdi. Ayrıca bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalardan galibiyet çıkarmayı başaramadı. Alanyaspor, Kasımpaşa, Karagümrük ve son olarak Konyaspor karşısında geriye düşen Galatasaray, bu maçların hepsinde yenildi.



LİDERLİĞİ BIRAKMAYACAĞIZ

Konya maçını Arda ile birlikte tribünden izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçındaki performanstan hiç memnun kalmadı. 4 maçlık cezasını tamamlayan deneyimli çalıştırıcı, Gençlerbirliği karşısında takımın başında olacak. Dün oyuncularıyla bir araya gelen Terim, kendilerini toplamalarını istedi. Ayrıca "Bir maçımız eksik ve kaybedilmiş bir şey yok. Zirveyi eninde sonunda yeniden alacağız ve bir daha da bırakmayacağız" dedi.



2 SAAT SÜRDÜ

Terim dün oyuncularla 2 saati süren bir toplantı yaptı. Yapılan hataları tek tek anlattı. Beklentilerini dile getirdi. Oyuncular, Gençlerbirliği maçı için galibiyet sözü verirken idman dünkü toplantı nedeniyle ancak 2'de başlayabildi.



ORTA KESEMEDİLER

Top kanatlara kaykıldığında da asıl mevkileri açık olmayan Emre Akbaba (4/1) ve Oğulcan'dan (4/1) sadece 2 isabetli orta geldi. Bir de bunlara bekler Linnes (1/0) ve Saracchi'nin (5/1) etkisiz kanat bindirmeleri eklenince Galatasaray kilitlendi.



TERİM'SİZ 39 PUAN KAYBETTİ

Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında 4 maç ceza alan Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray 5 puan bıraktı. Galatasaray, Terim'siz 35 maça çıkarken bu karşılaşmalarda sarı- kırmızılılar 19 kez kazandı, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 39 puan kaybetti. Cezası dolan Terim, Gençlerbirliği maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor