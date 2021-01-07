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neden zirveden uzaklaştı? İşte 7 sebep

Son dakika haberleri | 2020 yılını lider tamamlayan , yeni yılda çıktıkığı iki karşılaşmadan da galip ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar ilk olarak sahasında ile berabere kaldı ve ardından 'a yenildi. Bu 5 puan kaybının ardından zirveden uzaklaşan Galatasaray, lider 'ın 4 puan gerisine düştü. Peki 'da kötü gidişin sebebi ne? İşte o nedenler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:42
Galatasaray neden zirveden uzaklaştı? İşte 7 sebep

Yeni yıla lider girdikten sonra çıktığı iki maçta 5 puan kaybeden 'da oyuncuların performansındaki düşüş dikkat çekti. 8 oyuncusundan yoksun şekilde deplasmanına çıkan 4-3 mağlup olurken ortaya konan futbol sınıfta kaldı.

Galatasaray neden zirveden uzaklaştı? İşte 7 sebep

Zirve yarışında yara alan 'da takımdaki birçok oyuncu da hayal kırıklığı yaratan performanslarıyla hem teknik heyeti hem de yönetimi pişman etti. Sarı kırmızılıların bu düşüşüne sebep olan başlıca problemler şunlar:

Galatasaray neden zirveden uzaklaştı? İşte 7 sebep

1- 30 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ HÜSRANI

Takımın en maliyetli ismi , 'ı yine ligdeki 5 kritik maçta yalnız bırakacak. Kolombiyalı yıldızdan ümidini kesen yönetim ve teknik heyet kontratından kurtulmak istiyor. ise şampiyonluk yolunda gol yükünü çekecek isim olarak görülmüyor. 'da büyük bir çoğunluk ona güvenmiyor. Sorumsuz tavırları sonrası Diagne için de G.Saray'da 'teklif gelse de gitse' görüşünü ön plana çıkardı. G.Saray bu ikilinin en azından birinin maliyetinden kurtulup bir golcü getirmeyi hedefliyor.

Galatasaray neden zirveden uzaklaştı? İşte 7 sebep

2- YENİ KONTRAT YOKSA İYİ FUTBOL DA YOK

, yeni sözleşme beklentisi ve hedefi ile ocak ayına kadar performansını, motivasyonunu yüksek tutsa da son haftalarda 'yokları' oynamaya başladı. Sebebi ise imzalamak istediği 2.3 milyon Euro'luk yeni kontratın tarafından kabul görmemesi.

Galatasaray neden zirveden uzaklaştı? İşte 7 sebep

3- İSTENMEYEN ADAM OLMAK ÜZERE

İki ağır sakatlık sonrası eski görüntüsünden çok uzak bir şekilde takıma döndü. Terim onu kazanmak adına ısrarla şans tanısa da bir türlü bekleneni veremiyor. Taraftarın 'Cimbom'un çocuğu' diye beste yaptığı Emre şimdi en çok tepki alan isim oldu.

Galatasaray neden zirveden uzaklaştı? İşte 7 sebep

4- DEFANSTAKİ HATALAR PAHALIYA PATLIYOR

1.5 yıl önce 8 milyon Euro'ya alınan da geçirdiği sakatlık sonrası çöküşe geçti. Demokratik Kongolu stoperin oynadığı maçlarda 'ın sıkıntı yaşaması, yaptığı hatalarla takımı zora sokması ve puan kayıplarına sebep olması da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Teklif gelirse yönetim hiç düşünmeden masaya oturacak.

Galatasaray neden zirveden uzaklaştı? İşte 7 sebep

5- FORMA İÇİN ADAY ADAYI BİLE OLAMADILAR

Bir dönem milli takımın sağ beki olan Şener'in 'da olduğu bile unutuldu. Omar sakatlandı, Linnes yoktu ama performansı nedeniyle Şener'in adı dahi 11 için geçemedi. Yine vasat performansıyla Sekidika da kanatta alternatif olamadı. Etebo ise önce formsuzluk sonra sakatlık nedeniyle katkı veremeden ocak ayına kadar geldi.

Galatasaray neden zirveden uzaklaştı? İşte 7 sebep

6- ONYEKURU'YU YİNE TAKIMDA İSTİYOR

Sarı kırmızılılarda rakibin arkasına koşu yapacak, takımın kontrataklarda etkinliğini arttıracak, hücuma hızlı bir şekilde çıkacak kanat oyuncusu yok. Bu nedenle Fatih Terim eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun mutlaka alınmasını istiyor.

Galatasaray neden zirveden uzaklaştı? İşte 7 sebep

7- YILDIZ YOKKEN KALİTE DÜŞÜYOR

Arda Turan ve Feghouli olmayınca takımın oyun kalitesi de oyuncu kalitesi de düşüyor. Bu durum maçında net olarak göze çarparken Fatih Terim, Arda dışında 2 ismin de takıma geri dönmesini bekliyor. Sezon başında teknik heyetin çok iyi verim almayı başardığı Babel'in fizik olarak güçlenip takıma geri dönmesi, Feghouli'nin de sakatlığını atlatıp takıma katılması bekleniyor. (Hürriyet)

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