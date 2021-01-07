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’in durumu ağır

Omar'ın yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle büyük moral kaybı yaşayan bir kez daha sarsıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:48 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
De Sanctis’in durumu ağır
Omar'ın yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle büyük moral kaybı yaşayan bir kez daha sarsıldı. Sarı-kırmızılı ekibin eski file bekçisi ciddi bir trafik kazası geçirdi. Kaburgasında kırıklar meydana gelen ve dalağı alınan 'in yoğun bakımda tutulduğu ifade edildi.
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