De Sanctis’in durumu ağır

Omar'ın yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle büyük moral kaybı yaşayan Galatasaray bir kez daha sarsıldı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:48Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Omar'ın yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle büyük moral kaybı yaşayan Galatasaray bir kez daha sarsıldı. Sarı-kırmızılı ekibin eski file bekçisi Morgan De Sanctis ciddi bir trafik kazası geçirdi. Kaburgasında kırıklar meydana gelen ve dalağı alınan De Sanctis'in yoğun bakımda tutulduğu ifade edildi.