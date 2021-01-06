Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'dan Falcao açıklaması! Kaç maç kaçıracak?

Son dakika: 'dan açıklaması! Kaç maç kaçıracak?

Son dakika haberi: 'da, maçında sakatlanan 'nun son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün sağ üst adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:16
Son dakika: Galatasaray'dan Falcao açıklaması! Kaç maç kaçıracak?

, 'in 18'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Bu arada, sarı-kırmızılılarda 'nun sağ üst adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi.

'ndeki antrenman öncesi teknik direktör , saat 12.00'de oyuncularla dün akşam oynanan İttifak Holding maçına ilişkin bir teknik analiz toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının hemen ardından saat 14.30'da başlayan antrenmanda ise Konyaspor'a karşı tam süre görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda ve , tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen 'nun tedavisine başlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.


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