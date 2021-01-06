Haberler Galatasaray Omar Elabdellaoui'nin son durumu nasıl? Kendisi açıkladı

Omar Elabdellaoui'nin son durumu nasıl? Kendisi açıkladı

'ın yıldız futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdi ve yüzünde yanıklar oluştu. Gözlerinde sorun yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun son durumu merak ediliyordu. asıllı Norveçli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerine mesaj yolladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:11
Omar Elabdellaoui'nin son durumu nasıl? Kendisi açıkladı

Yılbaşı akşamı talihsiz bir kaza geçiren ve havai fişeğin yüzünde patlamasının ardından hastanede tedavi altına alınan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

29 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda kendisine desteğini hissettiren herkese teşekkür etti ve daha iyi döneceğinin sözünü verdi. İşte o paylaşım...

Norveçli oyuncunun paylaşımında, "Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hâlâ bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük." ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA