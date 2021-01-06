Omar Elabdellaoui'nin son durumu nasıl? Kendisi açıkladı

Yılbaşı akşamı talihsiz bir kaza geçiren ve havai fişeğin yüzünde patlamasının ardından hastanede tedavi altına alınan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



29 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda kendisine desteğini hissettiren herkese teşekkür etti ve daha iyi döneceğinin sözünü verdi. İşte o paylaşım...

Norveçli oyuncunun paylaşımında, "Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hâlâ bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük." ifadeleri yer aldı.