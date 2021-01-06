Haberler Galatasaray Konyaspor - Galatasaray maçında yok yok!

- maçında yok yok!

karşılaşmasında her türlü senaryo oynandı. İki penaltı çalındı, biri tekrar edildi. ’a kırmızı kart çıktı. 7 gol atıldı!..

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 23:59 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Konyaspor - Galatasaray maçında yok yok!

- müsabakasında hakem Arda Kardeşler ve VAR ekibi çok kritik kararlar verdi. Konyaspor'un attığı ilk gol önce ofsayta takıldı, sonra VAR'dan gelen uyarıyla geçerli sayıldı. 73'te 'in yerde kalmasıyla Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 'nin şutunu çıkardı ama bir ayağı çizgide olmadığı için tekrar ettirildi. İkinci penaltıyı Diagne gole çevirince hocası çıldırdı ve kırmızı kartla atıldı. 79'da bu kez 'nın A.Kerim'e müdahalesine de penaltı verildi. İki penaltı, bir kırmızı kart ve 5 golün çıktığı maçı Konyaspor kazandı.

KIRMIZI KART AĞIR BİR KARARDI
İsmail Kartal'ın yardımcısı : "İsmail Kartal'ın 6 senedir yardımcısıyım. Bugüne kadar herhangi birine hakaret ettiğini duymadım. Bugün sahadan atılması ağır bir karardı" dedi.

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