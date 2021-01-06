Konyaspor - Galatasaray maçında yok yok!

Konyaspor-Galatasaray müsabakasında hakem Arda Kardeşler ve VAR ekibi çok kritik kararlar verdi. Konyaspor'un attığı ilk gol önce ofsayta takıldı, sonra VAR'dan gelen uyarıyla geçerli sayıldı. 73'te Linnes'in yerde kalmasıyla Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin şutunu Sehic çıkardı ama bir ayağı çizgide olmadığı için tekrar ettirildi. İkinci penaltıyı Diagne gole çevirince Konya hocası İsmail Kartal çıldırdı ve kırmızı kartla atıldı. 79'da bu kez Luyindama'nın A.Kerim'e müdahalesine de penaltı verildi. İki penaltı, bir kırmızı kart ve 5 golün çıktığı maçı Konyaspor kazandı.



KIRMIZI KART AĞIR BİR KARARDI

İsmail Kartal'ın yardımcısı Osman Zeki Korkmaz: "İsmail Kartal'ın 6 senedir yardımcısıyım. Bugüne kadar herhangi birine hakaret ettiğini duymadım. Bugün sahadan atılması ağır bir karardı" dedi.