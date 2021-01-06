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'ın eski kalecisi Morgan trafik kazası geçirdi!

Bir dönem forması giyen ve şu anda teknik ekibinde görev alan Morgan 'in ciddi bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Saatler süren ameliyattan çıkan eski file bekçisinin bilincinin yerinde olduğu ifade edilirken önümüzdeki 24 saat durumunun gözleneceği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:14
Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi!

'ın eski kalecilerinden Morgan , ülkesi İtalya'da ciddi bir trafik kazası geçirdi. 'nın teknik ekibinde görev alan De Sanctis, basınında yer alan haberlere göre derhal hastaneye kaldırıldı. Omzunda çok sayıda kırık bulunan eski kaleci, saatler süren başarılı bir ameliyat geçirdi.

De Sanctis'in bilincinin yerinde olduğu bildirilirken, durumunun kontrol altında olduğu ifade edildi. Öte yandan İtalyan futbol adamının önümüzdeki 24 saat içerisinde gözlem altında tutulacağı kaydedildi.


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