Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi!

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Morgan De Sanctis, ülkesi İtalya'da ciddi bir trafik kazası geçirdi. Roma'nın teknik ekibinde görev alan De Sanctis, İtalyan basınında yer alan haberlere göre derhal hastaneye kaldırıldı. Omzunda çok sayıda kırık bulunan eski kaleci, saatler süren başarılı bir ameliyat geçirdi.

De Sanctis'in bilincinin yerinde olduğu bildirilirken, durumunun kontrol altında olduğu ifade edildi. Öte yandan İtalyan futbol adamının önümüzdeki 24 saat içerisinde gözlem altında tutulacağı kaydedildi.



