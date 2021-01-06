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'dan sağ bek operasyonu! 'nin yerine...

Son dakika (GS) transfer haberi: Şampiyonluk yarışında zirvede devam etmek isteyen Sarı kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni yıl kutlamaları sırasında talihsiz bir kaza yaşayan ve elinde havai fişek patlayan , 'ın transfer planlarını değiştirdi. Yıldızın oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacak olması, 'u bu bölge için arayışlara itti. Sarı-kırmızılılar ekip, ilk adayını ise belirledi. İşte o isim detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 01:24 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 01:43
Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Omar Elabdellaoui'nin yerine...

, havai fişek patlaması sonrası yaralanan 'nin sahalara dönüş sürecinin belirsizliği sebebiyle sağ bek transferi için arayışlara başladı.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Omar Elabdellaoui'nin yerine...

Yarım sezonluğuna sağ bek hattına kaliteli bir futbolcu katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasına ise forması giyen 'yi yazdı.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Omar Elabdellaoui'nin yerine...

Bu sezon 'da yeteri kadar şans bulamayan Hollandalı sağ bek için , kısa süre içinde ekibinin kapısını çalmayı planlıyor.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Omar Elabdellaoui'nin yerine...

25 yaşındaki Tette'nin de ile bu yaz 'nda yer almak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve 'ın teklifine sıcak bakabileceği öğrenildi. (Takvim)

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