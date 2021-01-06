Galatasaray maçının yıldızı Daci'den flaş sözler! "Aykut Kocaman aradı ve..."

Maç çok zor geçti. Normal tabii Galatasaray'a karşı oynadık. Baya yorulduk, yıprandık ama buna değerdi. 3 puan aldık çok mutluyuz. Öncelikle ben oynadığım için çok mutluyum.

Bunu hayal ediyordum. Büyük maçlarda büyük takımlara karşı öne çıkmak istiyordum. Çok mutluyum. Takıma katkı verdiğim için ayrıca mutluyum. Hocama çok teşekkür ederim. Bu sene baya arkamda durdu. Son haftalarda forma şansı buldum. Çok mutluyum.

Maçtan önce içime kazanacağımız doğuyordu. Gol atacağım değil ama kazanacağımızı hissediyordum. Gol atacağım içime doğmadı ama gol benim için takıma bir katkı. Takıma çok küçük bir dokunuşum bile olursa ben mutlu olurum. Mücadele önemli.

İsmail hoca ile çok iyi anlaşıyoruz. Çok arkamda durdu. İyi oynamadığım ya da gol atamadığım zamanlar oldu ama beni yine de oynattı. Son zamanlarda full oynadım. Kendisi gençlere çok önem veriyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Alt yapıdan da çıkarttığı çok oyuncu oldu.

Aykut hoca benim kalbimde altın değerinde. Onu hoca olarak görmüyorum. Onu baba olarak görüyorum. Ona çok minnettar ve borçluyum çünkü o beni ilk A takıma çıkarttı, bana güvendi. Hep arkamdaydı. Onu asla unutmayacağım hayatımda. Çok farklı bir yeri var onun yerini kimse dolduramaz. O benim için bir babaydı. Aykut hoca ve ekibi benim ailem gibiydi. Onlara çok selam söylüyorum.

'DÜN AKŞAM BENİ ARADI'



Aykut hocayı nasıl anlatayım bilmiyorum kelimeler yetmez. Sürekli görüşüyoruz. Dün gece aradı beni tebrik etti. Benimle çok gurur duyduğunu söyledi. 2 gol attığım için çok mutluydu. Benim için en büyük başarı bu. Beni aradığı için çok mutluyum. Daha çok çalışacağım ve onu daha çok gururlandıracağım.

Taraftar, kulüp herkes arkamda durdu. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve katkı vermek istiyorum. İlk hedefim Konyaspor'un benden para kazanması. Biliyorsunuz şu an Süper Lig Takımları'nın hep borcu var. Ben de istiyorum ki bu borçlar benim sayemde kapansın. Avrupa'yı tabii ki istiyorum ama nasipte varsa olur. Ben şu an sadece çalışmak istiyorum. Şimdi daha çok çalışma vakti.