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maçının yıldızı 'den flaş sözler! " aradı ve..."

Son dakika haberleri | 'in 17. haftasında liderlik hesapları yapan , deplasmanda 'un rakibi oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan hiç beklenmedik şekilde 4-3 mağlup ayrıldı. Konyaspor'a uzun yıllar sonra galibiyeti getiren gollerden ikisini atan , maçın ardından flaş bir röportaja imza attı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 20:22
Galatasaray maçının yıldızı Daci'den flaş sözler! "Aykut Kocaman aradı ve..."

Maç çok zor geçti. Normal tabii 'a karşı oynadık. Baya yorulduk, yıprandık ama buna değerdi. 3 puan aldık çok mutluyuz. Öncelikle ben oynadığım için çok mutluyum.

Galatasaray maçının yıldızı Daci'den flaş sözler! "Aykut Kocaman aradı ve..."

Bunu hayal ediyordum. Büyük maçlarda büyük takımlara karşı öne çıkmak istiyordum. Çok mutluyum. Takıma katkı verdiğim için ayrıca mutluyum. Hocama çok teşekkür ederim. Bu sene baya arkamda durdu. Son haftalarda forma şansı buldum. Çok mutluyum.

Galatasaray maçının yıldızı Daci'den flaş sözler! "Aykut Kocaman aradı ve..."

Maçtan önce içime kazanacağımız doğuyordu. Gol atacağım değil ama kazanacağımızı hissediyordum. Gol atacağım içime doğmadı ama gol benim için takıma bir katkı. Takıma çok küçük bir dokunuşum bile olursa ben mutlu olurum. Mücadele önemli.

Galatasaray maçının yıldızı Daci'den flaş sözler! "Aykut Kocaman aradı ve..."

ile çok iyi anlaşıyoruz. Çok arkamda durdu. İyi oynamadığım ya da gol atamadığım zamanlar oldu ama beni yine de oynattı. Son zamanlarda full oynadım. Kendisi gençlere çok önem veriyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Alt yapıdan da çıkarttığı çok oyuncu oldu.

Galatasaray maçının yıldızı Daci'den flaş sözler! "Aykut Kocaman aradı ve..."

benim kalbimde altın değerinde. Onu hoca olarak görmüyorum. Onu baba olarak görüyorum. Ona çok minnettar ve borçluyum çünkü o beni ilk çıkarttı, bana güvendi. Hep arkamdaydı. Onu asla unutmayacağım hayatımda. Çok farklı bir yeri var onun yerini kimse dolduramaz. O benim için bir babaydı. Aykut hoca ve ekibi benim ailem gibiydi. Onlara çok selam söylüyorum.

Galatasaray maçının yıldızı Daci'den flaş sözler! "Aykut Kocaman aradı ve..."

'DÜN AKŞAM BENİ ARADI'

Aykut hocayı nasıl anlatayım bilmiyorum kelimeler yetmez. Sürekli görüşüyoruz. Dün gece aradı beni tebrik etti. Benimle çok gurur duyduğunu söyledi. 2 gol attığım için çok mutluydu. Benim için en büyük başarı bu. Beni aradığı için çok mutluyum. Daha çok çalışacağım ve onu daha çok gururlandıracağım.

Galatasaray maçının yıldızı Daci'den flaş sözler! "Aykut Kocaman aradı ve..."

Taraftar, kulüp herkes arkamda durdu. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve katkı vermek istiyorum. İlk hedefim 'un benden para kazanması. Biliyorsunuz şu an Takımları'nın hep borcu var. Ben de istiyorum ki bu borçlar benim sayemde kapansın. 'yı tabii ki istiyorum ama nasipte varsa olur. Ben şu an sadece çalışmak istiyorum. Şimdi daha çok çalışma vakti.

Galatasaray maçının yıldızı Daci'den flaş sözler! "Aykut Kocaman aradı ve..."

Lewandowski ve Harry Kane'i çok beğeniyorum. 'de Burak Yılmaz'ı çok beğeniyordum. Bazen ofsayta giriyorum galiba ona benziyorum ama olsun Burak Yılmaz çok büyük topçu ona hayranım. İnşallah bir yere kadar onu yakalamak istiyorum. (Milliyet)

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