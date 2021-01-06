2021 Aslan'a yaramadı

Galatasaray'ın üstünde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. 2020 yılını ligin zirvesinde kapatan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'a 4-3 yenilerek puan kayıplarına devam etti. Yılbaşında Omar'ın yaralanmasının ardından büyük bir moral bozukluğu yaşayan Galatasaray, Antalyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalmış ve liderliği kaybetmişti. Dün akşam zirveyi geri almak için sahaya çıksa da bu kez de Konyaspor engeline takıldı. Ev sahibi ekipte Daci attığı 2 golle yıldızlaşırken diğer iki gol ise Uğur ile Kravets'ten geldi

KALESİNDE İLK KEZ 4 GOL GÖRDÜ

Aslan biri penaltıdan iki gol atan Diagne ile skoru 2-2'ye getirmesine karşın rakibini durdurmayı başaramadı. Maçın skorunu Oğulcan belirlerken bu gol puan için Galatasaray'a yeterli olmadı. Bu sezon ilk kez kalesinde 4 gol birden gören sarı-kırmızılı ekip, iki gol farkıyla ligin en az gol yiyen takımı unvanını da Alanya'ya (12) kaptırdı. Bir maç eksiği bulunan ve 4. sıraya gerileyen Galatasaray, cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Güçlü rakibini yenerek büyük bir sevinç yaşayan Konya ise Karagümrük'e konuk olacak.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Antalyaspor maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta Marcao, Emre Kılınç ve Arda Turan'ın yerine Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Diagne'yi sahaya sürdü. Cezalı olan Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao ile sakatlıkları devam eden Falcao, Muslera, Feghouli, Etebo ve Elabdellaoui kadroda yer almadı.

YOĞUN FİKSTÜR

Dün Konya ile karşıya gelen Galatasaray, cumartesi günü 17. hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ardından da 12 Ocak Salı akşamı kupa maçı için Malatya'ya gidecek.

YİNE ERKEN GOL YEDI

Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında atılan en erken iki golü de Galatasaray yedi. Karagümrük maçında Ndao'nun ikinci yarının 15. saniyesinde golü bulurken Daci de 45 saniye sonra Okan'ı mağlup etti.