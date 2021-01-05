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Son dakika: İşte 'ın penaltı kazandığı pozisyon!

Son dakika haberi: 'in 17. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, 76. dakikada Linnes'in rakip ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:46 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 21:12
Son dakika: İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon!

'in 17. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, 2-1 gerideyken 76. dakikada penaltı kazandı.

Gelişen Galatasaray atağında Linnes, rakip ceza sahasında Konyasporlu futbolcunun müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem bu pozisyonun ardından tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen vuruşunda kaleci 'e takıldı. Ancak VAR uyarısıyla Sehic'in çizgi ihlali yaptığı tespit edilince penaltı tekrarlandı. Bir kez daha topun başına geçen Diagne topu bu kez filelerle buluşturdu ve skoru 2-2'ye getirdi.

İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon:

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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