Haberler Galatasaray Rostov’u geri çevirdi

’u geri çevirdi

’nın Messi’ye talip olmasının ardından ’da ’ya mesaj gönderdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:03 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Rostov’u geri çevirdi

Kısa bir süre önce , 6 ay sonra sözleşmesi bitecek 'yi bedava almak için girişimde bulunulduğunu ancak olumsuz yanıt alındığını belirten esprili bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımın ardından bir başka kulübü 'dan da hamlesi geldi!.. ROSTOV kulübü Falcao'ya İnstagram'dan mesaj attığını ancak olumsuz bir yanıt aldığına yönelik paylaşımda bulundu. Bu paylaşım büyük ilgi görürken Galatasaraylı taraftarlar da beklentileri karşılayamayan Falcao'nun teklifi kabul etmemesinden duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

FALCAOYA DAKİKADA 27 BİN 900 TL
'ın bitmeyen sakatlıkları nedeniyle herkesi bezdiren Falcao'ya bugüne kadar 6.2 milyon euro ödediği öğrenildi. formasıyla 31 maçta toplamda 2001 dakika sahada kalan Falcao dakika başına 3 bin 98 euro aldı. Yani bugünün kuruyla yaklaşık 27 bin 900 TL. Gol başına ise 380 bin euro kazandı. Maliyeti her geçen gün katlanan oyuncu ile yolların ayrılması için devre arasında bir görüşme yapılması bekleniyor.

maçında 30 dakika sahada kalan Falcao'nun sağ üst arka adale grubunda zorlanma olduğu ifade edilirken bir ay daha futbol oynaması zor görünüyor.

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