Galatasaray'ın Gomis zararı şoke etti!

Marsilya'dan sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan Bafetimbi Gomis 2017-18 sezonunda 32 gol atıp Galatasaray'ı şampiyon yaptı.

Ancak Fransız yıldız zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon Euro kazandıran Gomis'in yerini bir türlü dolduramadı.





BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI



2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya Diagne alındı. Senegalli forvete şu ana kadar 6.3 milyon Euro maaş da verildi. Ama sonuç büyük hayal kırıklığı oldu.





MR CİHAZINDAN ÇIKAMADI!



Geçen sezon başında ise çok büyük umutlarla Radamel Falcao transfer edildi. 1.5 yılda 9 milyon Euro ödenen Kolombiyalı'yı sahadan çok MR cihazında gördük.



