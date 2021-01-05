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'ın zararı şoke etti!

Son dakika haberleri | 2018 yazında 'dan gol rekoru kırarak ayrılan , kulübe de 6 milyon Euro kazandırmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar 'in boşluğunu doldurmak için kesenin ağzını açmış ve önce 'yi ardından 'yu takıma kazandırmıştı. Aslan'da iki futbolcunun toplam katkısı Gomis etmezken, sarı-kırmızılıların bu boşluğu doldurmak için harcadığı para dudak uçuklattı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:55
Galatasaray'ın Gomis zararı şoke etti!

'dan sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan -18 sezonunda 32 gol atıp 'ı şampiyon yaptı.

Galatasaray'ın Gomis zararı şoke etti!

Ancak Fransız yıldız zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon Euro kazandıran 'in yerini bir türlü dolduramadı.

Galatasaray'ın Gomis zararı şoke etti!

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

2019'da 'dan 13 milyon Euro'ya alındı. Senegalli forvete şu ana kadar 6.3 milyon Euro maaş da verildi. Ama sonuç büyük hayal kırıklığı oldu.

Galatasaray'ın Gomis zararı şoke etti!

MR CİHAZINDAN ÇIKAMADI!

Geçen sezon başında ise çok büyük umutlarla Radamel transfer edildi. 1.5 yılda 9 milyon Euro ödenen Kolombiyalı'yı sahadan çok MR cihazında gördük.

Galatasaray'ın Gomis zararı şoke etti!

MUMLA ARAMAYA DEVAM

Toplam 25 milyon Euro ödenen ve 2 yılda 35 gol atabildi. Diagne'nin 1 golü 'a 842 bin Euro'ya, Falcao'nun 1 golü ise 562 bin Euro'ya patladı. Gönderilen ise 'de 96 maçta 73 kez ağları sarstı. ()

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