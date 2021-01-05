Galatasaray'da Fatih Terim’in cezası bitti! O maçta sahada

Galatasaray'da Fatih Terim yeniden saha içine dönüyor. Tecrübeli hoca, Karagümrük maçında hakeme tepkisi nedeniyle 5 maç ceza almıştı. Ardından Tahkim Kurulu, cezasını 4'e düşürürken Konyaspor karşılaşmasıyla Terim süresini tamamlamış oldu.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Türk Telekom'da cumartesi akşamı Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmaya takımın başında çıkabilecek. Terim'in yokluğunda Levent Şahin kenarda yer alırken Aslan bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, tam 5 puan kaybetti.