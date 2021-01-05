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'da ’in cezası bitti! O maçta sahada

maçının ardından 4 maç ceza alan Teknik Direktörü 'in cezası maçıyla sona erdi. Tecrübeli teknik adam, karşısında kulübedeki yerini alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 23:34
Galatasaray'da Fatih Terim’in cezası bitti! O maçta sahada

'da yeniden saha içine dönüyor. Tecrübeli hoca, maçında hakeme tepkisi nedeniyle 5 maç ceza almıştı. Ardından , cezasını 4'e düşürürken karşılaşmasıyla Terim süresini tamamlamış oldu.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 'da cumartesi akşamı Galatasaray'ın ile oynayacağı karşılaşmaya takımın başında çıkabilecek. Terim'in yokluğunda kenarda yer alırken Aslan bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, tam 5 puan kaybetti.

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